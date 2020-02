Jaren Jackson Jr, Ja Morant et le renouveau de Memphis

Un an après sa première apparition au Rising Stars Challenge à Charlotte, Jaren Jackson Jr a fait son retour dans le match du vendredi soir, mais cette deuxième participation a une saveur encore plus particulière vu qu’il était accompagné de deux coéquipiers chez les Grizzlies.

« C’est génial de pouvoir participer à ce match avec Ja (Morant) et aussi de pouvoir jouer contre Brandon (Clarke). On est sur la bonne voie, et ce All-Star en est la preuve, » résume-t-il.

La présence de trois Grizzlies lors des festivités de mi-saison dénote également une différence majeure par rapport à la saison passée. À la surprise générale, Memphis s’accroche en effet à la huitième place de la conférence Ouest. L’onde de choc de ce succès a d’ailleurs suivi Jaren Jackson Jr, Ja Morant, et Brandon Clarke jusqu’à Chicago.

« C’est différent de la saison passée parce qu’on a un meilleur bilan et que l’ambiance autour de l’équipe est beaucoup plus positive, » confirme l’ancien joueur de Michigan State. « Il y a plus d’engouement. C’est beaucoup plus fun que l’année passée, c’est clair ! »

La progression de Memphis s’explique notamment par l’arrivée de Ja Morant. Le numéro 2 de la dernière Draft a pris toute la ligue de vitesse et est le favori incontesté pour remporter le trophée de Rookie de l’année.

Si ses performances parlent pour lui, son attitude hors du terrain à Chicago est beaucoup plus réservée et contraste avec celle de Jaren Jackson Jr, tout sourire vendredi matin. Ja Morant lui s’est contenté du minimum. Ses réponses sur les sujets hors terrain étaient courtes, et celles sur le terrain ont envoyé un message clair et concis.

« On est dans une bonne position, dans un bon groove actuellement, mais on ne peut pas s’en satisfaire, il faut qu’on continue de progresser, » répète-t-il à de nombreuses reprises. Malgré l’ambiance décontracté du All-Star Weekend, Ja Morant était lui toujours focalisé sur ses objectifs et sur ce qu’il peut contrôler.

« Je ne veux pas me projeter, » répond-il au sujet du futur des Grizzlies. « Je reste concentré sur le présent, sur ce que je peux faire chaque jour parce que c’est ça qui déterminera mon futur et l’avenir de notre équipe. »

Outre l’addition de Ja Morant, Jaren Jackson Jr explique que cette version des Grizzlies est plus liée que l’année dernière et apporte une attention toute particulière à la défense, un point clé pour une équipe si jeune.

« Notre alchimie et notre camaraderie sont vraiment bonnes cette saison. On est tous soudés. On veut bien défendre et c’est vraiment un aspect important parce que ça doit être notre fondation, » confirme-t-il. « Et puis, nous sommes tous des compétiteurs. La vie est trop courte. Si jouer au basket est votre boulot, vous devez tout donner et faire ce que vous en voulez. »

Tous deux âgés de 20 ans, Ja Morant et Jaren Jackson Jr. semblent ainsi beaucoup mûrs que le nombre de leurs printemps. L’intensité qu’ils dégagent et les intentions qu’ils déclarent ne sont pas des paroles en l’air. Le duo est prêt pour la prochaine étape et, pour poursuivre leur progression, ils s’inspirent de deux joueurs qui ont emprunté un parcours similaire à leur arrivée en NBA, dans un autre marché de petite taille.

« Nos joueurs préférés sont KD et Russell Westbrook, donc c’est un duo dont on s’inspire beaucoup, » confie Jaren Jackson Jr, avant de développer. « Personnellement, la capacité que KD a de shooter et de créer de l’espace pour ses coéquipiers est quelque chose sur lequel j’essaie de travailler. Et vous devez aussi avoir une bonne dextérité pour pouvoir minimiser la pression que la défense peut mettre sur vos arrières. »

De la pression, il en faudra, car Ja Morant et Jaren Jackson Jr. ne demandent finalement que ça.

Propos recueillis à Chicago.