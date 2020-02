Rising Stars Challenge : Team USA prend feu en deuxième mi-temps !

Comme le veut la tradition, ce Rising Stars Challenge débute tout doucement. De part et d’autre, les joueurs profitent des premières minutes pour se chauffer. On a donc droit à beaucoup de dunks et très peu de défense.

La Team World prend les commandes d’entrée

À ce petit jeu, c’est la Team World, un poil plus sérieuse que son adversaire, qui tire son épingle du jeu. Luka Doncic et R.J. Barrett (27 points) enchainent les caviars et Rui Hachimura convertit quatre alley-oops pour donner six points d’avance au reste du monde (28-22). Alors que les deux entraineurs changent leur deux cinq, trois tirs primés de suite de Wagner, Okogie et Alexander-Walker portent l’écart à +13. Il faut finalement un sursaut d’Eric Paschall (23 points) et de P.J Washington pour que Team USA limite la casse (39-30).

Dans le sillage d’Eric Paschall et de Collin Sexton (21 points), qui haussent tous deux le ton, la Team USA démarre le deuxième quart temps par un 12-3 (42-41) ! La Team World conserve toutefois les devants grâce à son adresse extérieure et au réveil de R.J. Barrett, mais Ja Morant et Trae Young décident de mettre en valeur Zion Williamson. Les deux meneurs servent le Pelican qui délecte le United Center de dunks puissants en ton genre. Sur l’un d’entre eux, Team USA revient même à égalité (67-67).

La dernière minute permet toutefois au reste du monde de refaire le trou. Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic lancent un 14-4, que le Slovène termine par un tir derrière la ligne du milieu du terrain sur la tête d’un Trae Young hilare et à une seconde du buzzer (81-71) !

Mile Bridges prend les choses en mains

La deuxième mi-temps se fait alors attendre car sur l’un de ses nombreux dunks, Zion Williamson… a endommagé le panneau ! Une fois réparé, le match reprend sur les mêmes bases avec la Team World qui continuent de faire la course en tête (98-86). La Team USA décide alors d’augmenter l’intensité. Dans le sillage d’Eric Paschall et de Miles Bridges, ils inversent complètement la tendance. Le Hornet marque 13 des 29 derniers points de son équipe, dont trois tirs primés et un dunk monumental avec la planche qui fait se lever ses coéquipiers et le United Center ! La Team USA remporte alors le troisième quart-temps de 20 points pour prendre dix longueurs d’avance (115-105).

K.O. debout, la Team World reste sans réaction et voit l’écart doubler dans les quatre premières minutes du dernier quart temps (134-112). La fin de match se transforme alors en concours de dunks improvisés. Tous les joueurs laissent place à Zion Williamson qui tente plusieurs de dunks de haute voltige, sans réussite. Brandon Clarke et R.J. Barrett se mêlent à la fête pour venir mettre un terme à ce premier jour de festivités à Chicago.