Paul George encore blessé à la cuisse

Sale journée pour Paul George. Mis à l’amende pour ses critiques sur l’arbitrage, l’ailier des Clippers s’est ensuite blessé aux ischio-jambiers de la cuisse gauche contre les Celtics, après seulement quinze minutes de jeu.



Paul George n’a donc disputé que la première mi-temps de cette superbe rencontre, finalement perdue par les Californiens après deux prolongations.

« Il m’a simplement dit que c’était sa cuisse gauche à nouveau », a commenté Doc Rivers. « Il m’a dit que ce n’était pas grave, et j’ai répondu qu’il n’aurait pas dû me dire ça. Il voulait sûrement rester sur le parquet, mais quand on parle d’ischio-jambiers et qu’il y a le All-Star Break à venir, il n’y a aucun doute à avoir. »

Surtout que l’ancien des Clippers et du Thunder a déjà été touché à la cuisse gauche cette saison. C’était en janvier dernier et après avoir aggravé sa blessure, il avait finalement manqué neuf rencontres de suite. « Je suis inquiet, oui », poursuit le coach de Los Angeles. « Je le suis un peu car c’est la seconde fois désormais, peut-être même la troisième. Je ne sais pas quoi faire, je sais qu’il doit se reposer et on verra. »

L’ailier a désormais huit jours devant lui, avant la reprise le 22 février prochain. Les pépins physiques de Paul George symbolisent en tout cas les difficultés rencontrées par Doc Rivers pour aligner son équipe au complet.

« On a connu une première partie de saison où on a sans doute changé de cinq majeur comme aucune autre équipe de la ligue », regrette l’ancien coach des Celtics, qui partage ce record (27 changements de cinq majeur) avec les Pistons et les Warriors. « Malgré tout, notre bilan est solide. On doit retrouver la santé, c’est la clé pour nous. Et ensuite, on doit jouer plusieurs matches de suite ainsi pour gagner en continuité. »