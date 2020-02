Paul George à l’amende pour ses critiques contre l’arbitrage à Philadelphie

Si Damian Lillard avait évité l’amende suite à ses critiques contre l’arbitrage, l’erreur des officiels à Utah étant manifeste, Paul George doit lui passer à la caisse après s’en être pris aux hommes en gris à Philadelphie.

« Il y a eu de la petite cuisine maison, c’est peu de le dire » avait-il ainsi lâché suite à la défaite de ses Clippers. « 19 à 11. Vous comprendrez tous le sens de ces chiffres. 19 à 11. »

Le joueur de Los Angeles évoquait ainsi le différentiel de fautes entre les deux équipes.

Pas sûr toutefois que ça explique son 3/15 sur le match, et la NBA l’a donc sanctionné de 35 000 dollars. Une amende un peu plus élevée que d’habitude, la norme étant de 25 000 dollars en cas de critique de l’arbitrage, mais Paul George est un récidiviste, et il détient même le record d’amendes en ce qui concerne les critiques des officiels. Devant un autre grand spécialiste, Rasheed Wallace…