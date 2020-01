Paul George toujours touché à la cuisse

C’est une blessure qu’il porte depuis quelques jours maintenant et qui s’est aggravée. Il y a dix jours, Paul George s’est blessé aux ischio-jambiers contre les Pistons. Pour ne prendre aucun risque, il avait alors manqué la seconde mi-temps du match, ainsi que la rencontre suivante contre les Grizzlies.



Sauf que, durant les quatre jours de repos de cette semaine, l’ailier a réveillé sa douleur. « Je me suis demandé pourquoi on s’entraînait », regrettait Doc Rivers au moment où il a vu sa star se faire mal mercredi. « C’était en défense, et ce n’était pas violent. Il a ressenti quelque chose, il est venu me le dire. C’est une petite blessure, il va revenir très prochainement je pense. »

Néanmoins, George n’a pas joué contre les Warriors ce vendredi soir, et il ne sera pas du déplacement à Denver pour le choc de ce dimanche soir. Ensuite, mardi prochain, les Clippers reçoivent les faibles Cavaliers. Il ne serait donc pas étonnant de voir encore l’ancien des Pacers et du Thunder être ménagé pour cette rencontre.