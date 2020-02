L’université de DeMar DeRozan va retirer son maillot

Comme pour Draymond Green ou Kawhi Leonard cette saison, l’ancienne fac de DeMar DeRozan va le mettre à l’honneur en retirant son maillot. La cérémonie aura lieu jeudi, à la mi-temps du match entre USC et Washington.

Le n°10 de l’arrière des Spurs va rejoindre le plafond du Galen Center et ne sera ainsi plus porté par les Trojans.

DeMar DeRozan n’a disputé qu’une seule saison à l’University of Southern California, en 2008-2009, avant d’être drafté par Toronto. Il a alors tourné à 13.9 points et 5.7 rebonds de moyenne aux côtés de Taj Gibson. Champion de conférence, il passera avec ses coéquipiers le premier tour du tournoi NCAA, avant de s’incliner au second.

En devenant le septième joueur de l’histoire de l’université à être honoré ainsi, il rejoint des noms connus des fans de NBA comme ceux notamment de Bill Sharman, Harold Miner, Paul Westphal ou Gus Williams. Les deux derniers étant Bob Boyd et John Rudometkin.