Le maillot de Kawhi Leonard rejoint le plafond de la salle de San Diego State

Pour la première fois de son histoire, l’université de San Diego State a retiré le maillot d’un joueur, et il s’agit de celui de Kawhi Leonard, qui en avait porté les couleurs au début des années 2010.

Quelques heures après avoir planté 31 points face aux Wolves, l’ailier des Clippers a pris un jet privé pour rejoindre le campus de son ancienne université. Avec lui dans l’appareil, son épouse, ses enfants et des proches. Dans un autre avion, affrété par Steve Ballmer, Doc Rivers et de nombreux coéquipiers, dont Paul George.

« C’est un rêve qui devient réalité » a-t-il commenté à la mi-temps du match entre San Diego State et Utah State. « Je voulais simplement venir ici, me faire un nom et placer San Diego State sur la carte. Je voudrais remercier le staff, Coach Fisher, pour m’avoir recruté. Il s’est donné du mal car il voulait que je vienne ici. C’est juste un immense honneur, juste une étape de plus dans ma carrière, et ça montre simplement que le travail paie. J’ai été capable d’atteindre cet objectif car j’étais ici pour apprendre à devenir un basketteur professionnel. »

Preuve que la ville n’a pas oublié son ancien ailier, la mairie avait instauré un « Kawhi Leonard Day » pour ce 1er février 2020. Une ville où il a d’ailleurs fait construire sa maison.

Lors de ses deux saisons avec les Aztecs, Kawhi Leonard avait permis à son université d’atteindre à deux reprises le tournoi NCAA, et il avait été élu dans le second cinq de l’année lors de sa saison sophomore.