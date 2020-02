Rudy Gobert vit le rêve de son père

Les pères tiennent une place importante dans le basket français. Après l’histoire de Nicolas Batum et de son père disparu alors que l’ailier des Bleus était encore enfant, c’est celle de Rudy Gobert qui est aujourd’hui racontée.

Depuis le début de sa carrière aux États-Unis, le pivot du Jazz est suivi de près par son père, Rudy Bourgarel, ancien joueur professionnel, international à 19 reprises et qui a passé trois saisons à Marist College entre 1985 et 1988, aux cotés notamment de Rik Smits, l’ancien pivot des Pacers.

Un rendez-vous manqué avec la NBA pour cette « force de la nature »

« C’est très important pour lui », explique Rudy Gobert. « Je vois à quel point il est fier de moi quand il me regarde à la télévision. Quand j’en parle avec lui, et ce n’est pas souvent, je sens que je vis son rêve. Je le porte, alors que lui n’a pas réussi à l’accomplir et ça veut dire beaucoup pour moi. »

Forcément, quand on passe plusieurs années dans une université américaine, on pense à la NBA. Durant sa dernière saison, après deux années très discrètes, il tournait à 10.7 points, 6.8 rebonds et 1.5 contre de moyenne.

Pourquoi n’a-t-il pas réussi à franchir le cap à la fin des années 1980 ? Et quel joueur était ce pivot de 2m13 ?

« J’ai entendu qu’il allait être drafté, mais l’équipe nationale voulait qu’il joue avec eux », avance le joueur du Jazz. « Il devait faire l’impasse sur les workouts et la Draft pour ça. Il a dit non à l’équipe de France mais les Bleus l’ont fait revenir en France pour son service militaire. Il fallait le faire à l’époque. Il n’a finalement pas fait de service militaire, mais il a dû revenir en France. Et il n’a pas pu faire de workouts. J’ai vu quelques highlights, il était très athlétique, avec une grosse envergue, comme moi. Un des commentateurs de Marist m’a dit un jour que mon père était une force de la nature. C’était cool à entendre. »

Une fenêtre ratée

Et si Rudy Gobert peut souligner que si son « père avait été en NBA, je n’aurais pas été là, donc c’est le destin » puisque Rudy Bourgarel reviendra alors jouer en France, à Paris et Saint-Quentin, rencontrant ainsi la mère de Rudy, cette occasion manquée reste un traumatisme pour le père du pivot d’Utah.

« Ne pas aller en NBA l’a détruit », constate ce dernier. « Il était fasciné par le jeu et on le lui a enlevé. Après, à l’époque, c’était très dur pour les joueurs étrangers d’aller en NBA. La fenêtre était très courte. Une fois qu’elle était fermée, il n’y avait pas de scouts pour venir vous observer. »

Rudy Gobert va-t-il partager un bout de son rêve en invitant son père à Chicago pour le All-Star Game ? « Il ne veut plus prendre l’avion désormais », répond le pivot des Bleus, dont le père vit en Guadeloupe et n’a jamais assisté à un match de son fils. « J’aimerais qu’il vienne, mais ce ne serait pas une super expérience pour lui, il ne serait pas à l’aise avec toute cette foule. Il n’a pas voyagé depuis 15 ans, voire plus. »