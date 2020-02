Au buzzer, Bojan Bogdanovic terrasse les Rockets !

Premier enseignement du match : le Jazz joue beaucoup sur Rudy Gobert. Le pivot français excelle des deux côtés du parquet et fait mal aux Rockets. Maladroit pour commencer, Russell Westbrook se met ensuite en route et permet à son équipe d’infliger un 12-0 à Utah (19-12).

En phase avec son tir, Donovan Mitchell stoppe l’hémorragie avec deux 3-points mais P.J. Tucker puis Ben McLemore lui répondent immédiatement. L’écart se stabilise autour de la dizaine de points et Houston vire en tête après douze minutes (33-25). Intenable, Russell Westbrook a déjà inscrit 17 points…

Porté par un Georges Niang adroit de loin comme de près, le Jazz revient fort et passe un 8-0 aux locaux. De retour en jeu, James Harden redonne de l’air aux Texans, de par ses décalages et ses pénétrations (48-38). Mais Jordan Clarkson (12 points) ramène Utah à une possession. Les deux équipes ne cessent d’enchaîner les « runs » et de se répondre coup pour coup dans ce deuxième quart-temps.

Les Rockets en contrôle, le Jazz s’accroche

En difficulté sur le plan défensif, toute l’équipe des Rockets, James Harden et Russell Westbrook en tête, s’explique lors d’un temps mort. Après ça, les barbelés sont de sortie au Toyota Center : Utah ne marque pas un panier pendant plus de quatre minutes. Mais les joueurs de Salt Lake City n’abdiquent pas et réduisent l’écart juste avant la pause, grâce à leur combativité et une défense bien en place (58-54).

Russell Westbrook ouvre la deuxième mi-temps avec un énorme dunk dans le trafic. Omniprésent, il nous offre un joli duel avec Mike Conley (73-66). Tout en faisant des misères à Rudy Gobert, qui le marque depuis le début du match. Étonnamment, les Rockets souffrent de moins en moins dans la peinture. Mieux encore : ils dominent leur adversaire dans ce secteur. Les Texans perdent peu de ballons, prennent des rebonds offensifs et inscrivent beaucoup de points dans la raquette. Problème : leur jeu se dérègle en fin de quart-temps et, sans faire de bruit, le Jazz leur colle un 12-4. Russell Westbrook, encore lui, permet finalement à Houston d’être devant à douze minutes de la fin (83-81).

À force d’insister, les joueurs de Salt Lake City finissent par passer devant pour la première fois depuis le premier quart-temps (87-85). Dans le dur, les Rockets s’en remettent à leurs shooteurs pour rester au contact, avant que Russell Westbrook n’égalise en transition (93-93). Amateurs des fins de match serrées, Jordan Clarkson et Donovan Mitchell prennent les choses en main, ne cessant d’attaquer un James Harden à cinq fautes.

Fin de match au couteau dans une ambiance de playoffs

100-100, cinq minutes à jouer. Le moment où Bojan Bogdanovic inscrit son premier 3-points du match. Avant que Mike Conley puis Donovan Mitchell ne marquent à 2-points. Utah prend le large (107-100) ! En sortie de temps-mort, un panier rapide de Russell Westbrook puis un tir primé de Danuel House ramènent les Texans. Mais « Spida » les remet à deux possessions dans la foulée.

Après deux lancers francs et une grosse défense, James Harden trouve Robert Covington derrière l’arc pour valider son triple-double et permettre aux Rockets de repasser devant (110-109) ! Donovan Mitchell provoque ensuite la faute et va sur la ligne des lancers. Serein, il convertit le premier puis le second (111-110). Sans temps-mort et avec 15 secondes au chrono, Houston doit remonter la balle rapidement. James Harden puis Russell Westbrook ne sont pas loin de la perdre mais le meneur All-Star réussit à trouver P.J. Tucker dans le corner, qui ne se fait pas prier pour scorer à 3-points (113-111) !

À 1.6 seconde de la fin, Mike D’Antoni décide de faire rentrer un pivot. Remise en jeu Joe Ingles. Gêné par Tyson Chandler, l’Australien galère et passe finalement la gonfle à Bojan Bogdanovic. Marqué par PJ Tucker et James Harden, à neuf mètres et en déséquilibre, le Croate déclenche son shoot… et le rentre au buzzer (114-113) ! Utah finit par l’emporter au bout du suspense, en ayant été derrière quasiment tout le match.

Deuxième défaite de rang pour les Rockets. Russell Westbrook (39 points) et James Harden (28 points, 10 rebonds, 10 passes), auteur de son 45e triple-double en carrière, auront été trop esseulés face au trio d’arrières du Jazz Mike Conley, Jordan Clarkson et Donovan Mitchell, qui totalise 74 points cette nuit. Houston tentera de se relancer face à Boston après-demain tandis que Utah ira à Dallas pour décrocher un troisième succès d’affilée.