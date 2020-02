Les Pacers n’arrivent plus à conclure

« Ils ont mis des tirs, pas nous. Ils ont fait des stops, pas nous. »

Le résumé fait par Jeremy Lamb de la défaite de ses Pacers est court, mais on n’a pas grand-chose à dire du côté d’Indiana après ce cinquième revers de suite, à domicile, contre des Pelicans qui faisaient sans Brandon Ingram et Zion Williamson. Même si Indy était en back-to-back, il y a des questions à se poser.

« On doit trouver un moyen de gagner » ajoute l’ancien Hornet, auteur de 26 points à 9/16 aux tirs. « On est dans le brouillard en ce moment. Ça arrive dans une saison, ça craint. »

« On n’arrive pas à conclure » regrette Nate McMillan : les cinq matchs perdus d’affilée l’ont en effet été par moins de dix points d’écart. À 2 minutes 30 de la fin hier soir, il y avait égalité. Mais comme lors de leur double confrontation avec Toronto, ils ont rendu les armes en fin de partie sans se battre.

Bien finir avant les vacances

« On ne finit pas le travail, ni d’un côté, ni de l’autre » poursuit l’entraîneur. « Quand on passe devant, il faut faire un stop. Quand on en fait, il faut marquer derrière. Dans les cinq derniers matchs, on ne conclut pas, on ne fait pas les actions qu’il faut, stop ou panier. »

Il faut absolument relever la tête pour partir en vacances, au All-Star Break, avec le cœur un peu plus léger. Problème : après les Nets, les Pacers recevront les Bucks. Mais entre ces problèmes dans le « money time » et le retour de Victor Oladipo, le contenu sera aussi important à juger que les résultats.

« Ça commence avec nous, on doit changer ça » clame T.J. Warren, 22 points à 9/12 hier. « On a beaucoup de trous en défense. On doit corriger ça et avancer. Tu ne peux pas revenir en arrière, donc il faut penser à la suite. »