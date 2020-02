Detroit acte son processus de reconstruction

Face à la cascade de blessures qui a touché la formation de Dwane Casey depuis le début de saison, Detroit a fini par trancher dans le vif en se séparant de son deuxième plus gros contrat pour les contrats expirants de John Henson et Brandon Knight et un second tour de Draft en 2023 en provenance de Cleveland.

Alors que les dirigeants des Pistons ont longtemps espéré pouvoir se mêler à la lutte pour les playoffs cette année encore, le départ d’Andre Drummond a acté le processus de reconstruction de la franchise du Michigan.

« On pensait en début de saison qu’en ayant pris Derrick Rose, Markieff Morris, Christian Wood et avec des joueurs comme Luke Kennard, on avait une belle équipe de basket. Mais à cause des blessures, on a pu aligner notre équipe au complet qu’une seule fois, » a regretté Ed Stefanski, président des Pistons. « On a toujours discuté de la probabilité de reconstruire, parce qu’on est dans le ventre mou et que ni nous ni les fans, ne voulons être dans cette position. Ça a été précipité par les blessures, par notre bilan. On a alors décidé que c’était le moment de bouger, et c’est ce qu’on a fait. »

Des jeunes à développer, de l’argent à dépenser

Ce processus de reconstruction passera par la Draft, le développement des jeunes joueurs et une flexibilité financière qui devra être intelligemment gérée.

« Ce que l’avenir nous réserve va être intéressant, » a poursuivi Ed Stefanski. « Depuis deux ans, on n’avait pas cette flexibilité. Maintenant on l’a. Comment l’utiliser à bon escient ? L’utilisez-vous sur les joueurs ? Pour collecter des atouts tout en réalisant des trades ? Il y a différentes possibilités. Bien sûr que c’est bien d’avoir de la flexibilité. Maintenant, à nous de faire les bons choix. La Draft va également être importante avec tous nos picks ».

Ed Stefanski, qui a glissé n’avoir pas encore discuté de l’avenir de Reggie Jackson et Blake Griffin avec les principaux concernés, a en en revanche pris Sekou Doumbouya en exemple pour illustrer le fort potentiel de ses jeunes joueurs, aux côtés de Bruce Brown, Svi Mykhailiuk et Christian Wood.

Les émotions « à vif » d’Andre Drummond

« On va donner la chance aux jeunes. Leur développement est important. Tom Gores (le propriétaire de la franchise) a donné d’incroyables ressources au domaine du développement et on le voit cette année. Bruce Brown s’est amélioré, Svi Mykhailiuk et Christian Wood aussi, et Sekou, c’est les montagnes russes. Il vient d’avoir 19 ans. Il a joué exactement comme je l’avais imaginé jusqu’à présent. Il y a des fois où il joue, tu vas dire « Wow ! » et d’autres où tu vas te demander qui c’est. Mais je suis satisfait de ce qu’il a montré et s’il continue comme ça, qu’il reste concentré à vouloir être le meilleur joueur possible, on tient peut-être quelque chose. »

Quant aux critiques d’Andre Drummond sur le manque de classe du club, le président tempère.

« En ce qui concerne les commentaires de Dre… c’est le seul endroit qu’il a connu. Les émotions sont vives. Dre savait qu’il était au coeur des discussions, et je parlais à ses représentants de différents scénarios. Cleveland est arrivé tardivement, mais je suppose que vous devrez parler à Dre de ce qu’il veut dire exactement. Encore une fois, les émotions sont à vif quand ce genre de choses arrive. »

Ed Stefanski est également revenu sur la faible contrepartie récupérée en échange du pivot, expliquant que l’évolution de la lique, avec notamment Houston qui se passe désormais de pivot, rendait ce poste de moins en moins attractif. « La valeur commerciale est ce qu’elle est. C’est le marché qui décide », a-t-il ainsi déclaré.