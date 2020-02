Andre Drummond très fâché après son transfert

« Rappelle-toi mon fils de ne te fier à personne ». C’est l’un des messages postés par Andre Drummond suite à son étonnant trade vers Cleveland, en échange de Brandon Knight, John Henson et un second tour de Draft en 2023.

Une contrepartie ridicule pour un double All-Star, trois fois meilleur rebondeur de la ligue…

Une sortie surtout difficile à avaler pour Andre Drummond, après sept ans et demi à Detroit, qui s’est plaint sur Twitter du manque de classe des Pistons, qui ont eu peur qu’il active sa « player option » à 28.7 millions de dollars pour la saison prochaine, et qui l’ont donc échangé contre deux contrats expirants et un second tour de Draft.

« S’il y a une chose que j’ai apprise sur la NBA, c’est qu’il n’y a ni amis ni loyauté », écrit-il. « J’ai donné mon cœur et mon âme aux Pistons, et le fait que cela se produise sans qu’on me prévienne me fait encore davantage réaliser que ce n’est que du business ! Je t’aime Detroit, tu auras toujours une place spéciale dans mon cœur ! Maintenant je passe aux Cavaliers et j’espère que vous êtes prêts ! Finissons l’année de la bonne façon ».