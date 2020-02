La NBA donne raison à Steve Clifford mais lui inflige quand même 25 000 dollars d’amende

La fin de match entre Orlando et New York jeudi soir a été marquée par une grosse colère de Steve Clifford : alors que son équipe perdait de deux points et avait récupéré le ballon à quelques secondes de la fin, l’entraîneur a demandé un temps-mort… qu’on ne lui a jamais accordé.

« Ils sont trois » soulignait-il après la rencontre… mais ça ne suffit pas toujours, demandez à Damian Lillard. « Il y a un gars au bord de la ligne, je l’ai regardé. J’ai appelé mon temps-mort. Je ne comprends pas comment ils ne l’ont pas vu. Ça pourrait me coûter de l’argent, je m’en fiche. »

Le rapport des arbitres sur la fin de match a confessé une erreur, mais cette colère va quand même effectivement lui coûter de l’argent : l’entraîneur se voit infliger une amende de 25 000 dollars pour son comportement.