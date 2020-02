Kyle O’Quinn aimerait être libéré par les Sixers

Déjà que Joel Embiid et Al Horford se marchent dessus dans la raquette des Sixers, Kyle O’Quinn ne voit quasiment jamais le terrain, et l’ancien joueur des Knicks et des Pacers voudrait ainsi quitter Philadelphie.

On imagine que c’est le genre d’intérieurs que Houston ou Boston pourraient vouloir récupérer en vue des playoffs.

Le problème, c’est que les Sixers ne semblent pas disposés à lâcher le joueur de 29 ans… à moins qu’un joueur intéressant ne soit libéré par un autre club et qu’il y ait besoin de faire une place dans l’effectif. Kyle O’Quinn a en tout cas jusqu’au 1er mars pour être coupé, s’il veut ensuite pouvoir jouer en playoffs avec une autre équipe.