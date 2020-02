Avec Andre Drummond, les Cavaliers misent sur le long terme

Personne n’avait vu venir ce move, l’un des plus importants de cette course contre la « trade deadline » : Andre Drummond est désormais un joueur des Cavaliers. Le GM Koby Altman ne pouvait que se satisfaire de cet échange puisqu’il récupère là un All-Star confirmé qui tourne à plus de 15 points et 15 rebonds depuis trois saisons.

« Il va nous apporter une dimension qu’on n’a pas eue depuis un bout de temps, » s’est-il réjoui. « On a pensé que c’était une opportunité incroyable pour notre franchise et nos joueurs de pouvoir jouer à ses côtés. On s’est beaucoup battu face à lui et notamment en playoffs. C’est un joueur que nous avons toujours convoité, on ne pouvait pas passer à côté de cette opportunité ».

Andre Drummond fera son choix cet été

Alors qu’Andre Drummond a poussé un coup de gueule à l’encontre de son ancienne franchise, Koby Altman assure que son nouveau joueur a déjà tourné la page. « Dans nos discussions, il était très enthousiaste à l’idée de venir ici, » a-t-il souligné. « Il a dit qu’il avait hâte d’y être, de prendre du plaisir. C’est une nouvelle opportunité pour lui et je pense que ça l’a motivé encore plus ».

Le pivot va aussi apporter « de la défense, de la présence près du cercle, du rebond, de la défense sur pick-and-roll, du contre », énumère Koby Altman qui envisage même du long terme avec sa recrue, alors qu’Andre Drummond dispose d’une dernière année de contrat 2020-2021 en option à 28.7 millions de dollars.

« Ce sera un argent bien dépensé s’il active sa player option, » a conclu Koby Altman. <"em>On a de la souplesse et les options pour avancer. Mais sur ces 30 prochains matchs, je pense qu’il va vraiment apprécier de jouer avec nos arrières et Kevin Love. Et avec son âge et son expérience, on doit le considérer comme un coup à long terme ».

À voir si Andre Drummond sera du même avis cet été, alors que l’avenir de Tristan Thompson est flou d’ici la fin de saison, si l’équipe mise sur le duo Love-Drummond pour débuter les matches. Et pour la saison suivante.