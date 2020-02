Quatre signatures chez les Warriors

Après le gros trade d’hier avec les Wolves, les Warriors ont complété leur roster en faisant signer plusieurs jeunes joueurs sans trop se ruiner, pour éviter d’avoir à payer la « luxury tax ».

Et, d’après The Athletic, la première signature est celle de Ky Bowman. Jusqu’à présent en « two-way contract », le meneur de 22 ans avait pu disputer 37 matchs (dont 10 en tant que titulaire) avec les « Dubs » cette saison, pour des moyennes de 7.3 points, 2.5 rebonds et 2.8 passes. Depuis le 7 janvier dernier, il faisait partie de l’effectif des Santa Cruz Warriors, la franchise de G-League affiliée à Golden State, et il aura l’occasion de se montrer avec les blessures de Stephen Curry et Klay Thompson, et les départs de D’Angelo Russell, Alec Burks ou encore Jacob Evans. Pour ce qui est de son contrat, les détails n’ont pas encore fuité. La seule chose que l’on sait, c’est qu’il s’étalerait sur plusieurs années. Habituellement, c’est un contrat de trois ans, non garantis sur les 2e et 3e saisons.

Même chose ou presque avec Marquese Chriss qui s’est engagé pour deux ans. Lui aussi devra sans doute gagner sa place au prochain training camp, mais au moins la fin de saison est garantie.

Recrutement 100% G-League

Autre petit nouveau, Juan Toscano-Anderson débarque à San Francisco jusqu’à la fin de saison, selon The Athletic. Cet ailier de 26 ans évoluait lui aussi en G-League avec Santa Cruz. Ses statistiques dans l’antichambre de la NBA ? 12.5 points, 9.2 rebonds, 2.6 passes et 1.3 interception, en 31 matchs. Glenn Robinson III parti, il y a désormais une place de remplaçant à récupérer derrière Andrew Wiggins. Et le natif d’Oakland fait partie des candidats.

Enfin, toujours d’après The Athletic, Zach Norvell arrive aussi à Golden State mais avec un contrat de dix jours. Il nous vient tout droit de G-League, et des South Bay Lakers, avec lesquels il tournait à 15.2 points, 4.5 rebonds et 3 passes de moyenne.

Cet arrière de 22 ans a déjà pu jouer à deux reprises en NBA cette saison, avec les Lakers justement. Et il devrait avoir sa chance à San Francisco, avec Damion Lee et Jordan Poole comme principaux concurrents à son poste.