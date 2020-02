Pour les Rockets, ce n’est pas la taille qui compte

Laboratoire de la NBA, Houston n’a pas tendance à appliquer une forme de demi-mesure dans ses décisions. Quand les Texans donnent les commandes à James Harden, ils le font jusqu’à la caricature ; quand ils décident de shooter à 3-pts, ils y vont jusqu’à perdre haleine (souvenons-nous du Game 7 de la finale de conférence 2018) ; donc quand ils veulent jouer petit, ils n’hésitent pas à totalement écarter les grands…



Le départ de Clint Capela et le souhait de ne pas faire jouer les intérieurs de métier provoquent une expérience inédite, et ultime sur le plan de la philosophie de jeu : évoluer sans un joueur de plus de 2 mètres (à l’exception de Robert Covington, 2m01) pendant l’intégralité d’une rencontre. Un choix assumé par la direction de la franchise.

« C’est assez simple », assume Daryl Morey, le GM des Rockets dans le Houston Chronicle. « La meilleure façon de jouer avec nos stars, et pour gagner le titre, c’est avec un poste quatre fuyant, qui joue vite, qui shoote et défend sur les extérieurs. En ce sens, Robert Covington était le meilleur choix disponible. Ça fait un bon moment qu’on le suivait. On est à l’aise avec notre effectif et Mike D’Antoni a au moins dix joueurs sur lesquels il peut compter dans les gros matches de playoffs. »

Et ce n’est peut-être pas terminé puisque les Texans conservent encore deux places dans leur effectif, qui seront précieuses pour d’éventuelles bonnes affaires avec des « buyouts » à venir.

« Une équipe un peu bizarre »

En attendant, depuis quatre matches et la première expérience complète de cette formation raccourcie contre les Mavericks, les Rockets gagnent. Ils sont sur quatre victoires et la dernière contre les Lakers est la plus symbolique puisque Los Angeles présente une raquette puissante, grande et d’envergure. Tout le contraire de Houston donc.

« Dès qu’on essaie quelque chose de différent, il faut y croire et ça aide », commente Mike D’Antoni qui préfère parler de « skills ball » plutôt que de « small ball ». « Ça aide vraiment. Si on avait une équipe différente, on jouerait de manière différente. On a une équipe un peu bizarre et on essaie de trouver la meilleure solution possible. Si on vient ici, qu’on joue petit et qu’on se fait fesser, alors tout le monde dira que ça ne peut pas fonctionner. Même si ce n’est qu’un match, ça donne de la confiance pour les joueurs. »

Celui qui a le plus profité de ce jeu si aéré à Los Angeles, c’est bien Russell Westbrook. L’ancien du Thunder, qui vient tout juste de dépasser les 20 000 points en carrière, a été continuellement agressif. Peu importe le défenseur (intérieur ou extérieur) qu’il avait sur le dos, il l’a enfoncé, se limitant à deux tentatives à 3-pts. Quand on a lui laissé un peu de temps et d’espace, il a retrouvé ses sensations à mi-distance.

Seul bémol, mais qui est constant chez lui, il a perdu 8 ballons, mais ça n’efface pas ses 41 points à 17/28 au shoot. « Quand je me retrouve en un-contre-un, je choisis ma position et je fais ce que je veux. C’est aussi simple que ça », analyse le MVP 2017. « Pénétrer et shooter, trouver une bonne passe, je sais faire aussi. »