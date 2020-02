Chéri, on a rétréci les Rockets !

Le « small ball » a atteint un nouveau sommet. En effet, dans la victoire face aux Mavericks, Mike D’Antoni a rétréci son groupe pour évoluer avec huit joueurs, dont aucun ne dépassait la barre des deux mètres (1m98 même).

D’après le Elias Sports Bureau, spécialiste des statistiques et records, c’est une première depuis le 31 janvier 1963 et une rencontre entre les Knicks et les Zephyrs de Chicago. Soit 57 ans jour pour jour !

Chuck Hayes est déjà passé par là

La franchise de Houston n’est pas à son coup d’essai dans ce domaine puisqu’à la fin des années 2000, les Rockets avaient évolué avec Chuck Hayes, solide pivot défensif au shoot affreux sur la ligne des lancers-francs. Ce dernier fut titulaire à de nombreuses reprises pour compenser les absences de Yao Ming et Dikembe Mutombo et il n’était mesuré qu’à 1m98 ! De plus, ces dernières années, l’expérience PJ Tucker en pivot a déjà souvent été tentée. Néanmoins, il y avait toujours un joueur de plus de 2m pour les accompagner. Là, ce ne fut pas le cas.

Comment est-on en arrivé là ? Tout simplement parce que Clint Capela est gêné par sa voûte plantaire droite. Le pivot restera à l’infirmerie tant qu’il ressentira une douleur, a annoncé Mike D’Antoni. De plus, ce dernier s’est passé de pivots comme Tyson Chandler et Isaiah Hartenstein. « On est à deux victoires et aucune défaite ainsi », a réagi le coach des Rockets, en faisant référence à la victoire contre le Jazz où Isaiah Hartenstein n’avait joué que six minutes.

Résultat : Danuel House Jr. et Thabo Sefolosha, 1m98, étaient les géants des Rockets pour ce derby texan. Visiblement, ce « small ball » extrême a été profitable à James Harden et Russell Westbrook : le premier a marqué 35 points, dont 14 dans le dernier quart-temps, alors que le second a compilé 32 points et 9 passes.

« Quand ils attaquent le cercle, c’est dévastateur », explique Mike D’Antoni. « L’idée sous-jacente, c’est d’ouvrir le chemin du cercle à ces deux-là, pour qu’ils puissent obtenir des paniers près du cercle. Ce sont les meilleurs tirs, avec les fautes notamment. Cette formation rétrécie permet de jouer ainsi. »

Forcément compliqué au rebond

La plus grande performance des Rockets reste sans doute d’avoir résisté en défense. Ils ont logiquement perdu la bataille au rebond (52-37) et P.J. Tucker s’est démultiplié pour bloquer les grands, laissant le MVP 2018 récupérer les ballons (16 rebonds). De plus, il a fallu contenir Kristaps Porzingis (35 points à 12/20 au shoot). Pas facile.

« C’est un sacré défi, surtout quand il faut défendre sur des joueurs comme Porzingis près du cercle. Cela motive : il faut se donner, être physique », commente James Harden. « La question, c’est de savoir si on peut être bon défensivement et au rebond avec une équipe aussi petite. On verra bien, mais si on joue dur et qu’on fait attention aux détails, ça fonctionnera », ajoute Mike D’Antoni.

Dans une semaine, les Rockets iront à Los Angeles pour affronter les Lakers avec leur secteur intérieur costaud et vertical. Pourront-ils résister à une telle puissance ?

« Ce ne devrait pas être un problème, mais il y aura des moments où l’adversaire va vous dominer et marquer », conclut Mike D’Antoni. « On ne peut pas éteindre nos adversaires à chaque fois, mais sur la distance, on peut faire mieux que cette rencontre contre les Mavericks. On peut défendre. Il faut se mettre face aux attaquants. Si on le fait consciencieusement, qu’on bloque au rebond et qu’on revient en transition, on peut faire de belles choses avec cette formation. » En attendant quand même le retour de Clint Capela avec impatience.