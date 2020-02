Les Knicks s’intéressent à Landry Shamet

Auteur d’un gros match cette nuit face au Heat avec ses 23 points et ses six tirs primés, Landry Shamet va-t-il être sacrifié par les Clippers ? C’est possible si l’on en croit le New York Post qui rapporte que les Knicks sont intéressés par le jeune shooteur de Los Angeles si les Clippers tiennent vraiment à récupérer Marcus Morris pour muscler leur poste 4. Pour l’instant, la franchise californienne ne proposerait que Moe Harkless en échange, et c’est évidemment insuffisant pour faire craquer New York.

Sauf que les Clippers tiennent vraiment à Landry Shamet par sa polyvalence sur les postes 1 et 2, et sa capacité à ouvrir le jeu pour Paul George et Kawhi Leonard. Un shooteur fiable aussi jeune, c’est une denrée rare en NBA.

Le Post rapporte au passage que les Lakers sont toujours intéressés par Marcus Morris qui a son billet de sortie depuis le renvoi du président Steve Mills. Mais là encore, les Knicks sont exigeants puisqu’ils veulent… Kyle Kuzma !