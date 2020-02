Landry Shamet a trouvé sa place

Si Kawhi Leonard reste sur neuf matches de suite à 30 points et plus, l’ailier All-Star n’est pas le seul à avoir trouvé son rythme de croisière chez les Clippers. À ses côtés, un élément joue son meilleur basket depuis un mois, et il s’agit de Landry Shamet. Auteur de deux 3-points décisifs la nuit dernière face à Minnesota, le shooteur des Clippers tourne à près de 15 points de moyenne depuis neuf rencontres avec un propre 44% à 3-points.

« Il a trouvé sa place et son rythme » résume Doc Rivers dans l’Orange County Register. « Je pense que les gars ont davantage pris conscience de sa valeur. Je trouve qu’ils l’utilisent davantage. Je trouve que Pat Beverley a été incroyable (face à Minnesota) car il y a trois ou quatre fois où il a trouvé que Landry n’avait pas de tirs, et il a joué quelques actions pour lui, et c’est bien. Même chose avec Kawhi Leonard qui l’a fait une fois. »

Combo guard dans le système de Doc Rivers, Landry Shamet impressionne ses coéquipiers par sa maturité alors qu’il n’est que « sophomore ». « Il est jeune et il a beaucoup à apprendre » rappelle Montrezl Harrell. « Comme il ne parle pas vraiment beaucoup, on pourrait penser qu’il est bien plus âgé, mais ce n’est pas le cas. »

Pour les Clippers, c’est vital de posséder un shooteur extérieur fiable dans des systèmes où Kawhi Leonard et Paul George jouent beaucoup de un-contre-un. « Doc a simplement vu qu’on possédait une arme énorme qu’on pouvait impliquer à n’importe quel moment. Ça va libérer des joueurs comme Kawhi pour qu’il domine sur le terrain et aide à écarter le jeu » juge George. « A chaque fois qu’on peut en faire le point central de l’attaque, c’est juste bien pour tout le monde. »