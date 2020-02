Pelicans – Bucks : Giannis Antetokounmpo donne la leçon à Zion Williamson !

Pour ce premier duel entre Giannis Antetokounmpo et Zion Williamson, c’est le Grec qui frappe en premier en particulier en défense. Zion Williamson s’empale sur le MVP et Brook Lopez en attaquant le cercle, mais en contrôlant la raquette, Milwaukee laisse les shooteurs des Pelicans ouverts. Ces derniers marquent 5 de leurs 8 premières tentatives pour prendre les devants (17-13).

Les Pelicans continuent sur leur lancée grâce au duo Brandon Ingram – Lonzo Ball. Le premier compte 13 points à la fin du premier quart-temps, alors que son meneur en ajoute neuf. Les Bucks souffrent face au rythme de La Nouvelle-Orléans mais ils parviennent tout de même à limiter la casse (33-26).

Ingram brille, Zion souffre

Si Zion Williamson pose un petit dunk sur la tête de Brook Lopez, il continue tout de même d’être en échec face à la défense des Bucks. À l’image de ce contre de Giannis Antetokounmpo sur le rookie, Milwaukee le limite à 3 sur 12 aux tirs. Malgré l’activité de Khris Middleton, qui punit systématiquement ses vis-à-vis, les Pelicans continuent de faire mouche de loin, 9 sur 18, pour garder les devants (48-44).

Giannis Antetokounmpo se réveille également en attaque. Il finit la première mi-temps avec 16 points, mais les longs segments de Brandon Ingram et les lancers francs de Zion Williamson permettent à La Nouvelle-Orléans de virer en tête à la mi-temps (61-58).

Giannis Antetokounmpo tape du poing sur la table

Au retour des vestiaires, la meilleure équipe de la ligue passe aux choses sérieuses et, sans surprise, c’est leur MVP qui donne le ton. Giannis marque 8 des 15 premiers points de son équipe et dans son sillage, Wes Matthews enchaine les 3-points et un dunk de Khris Middleton conclut un 30-9 qui met les Bucks à +18 (88-70) ! Les Pelicans parviennent finalement à stopper l’hémorragie grâce à l’adresse longue distance d’Ingram, de Redick et de Melli mais Antetokounmpo en rajoute une couche, il finit le quart temps avec 16 points, pour garder son équipe à +15 (100-85).

Alors que le MVP 2019 souffle sur le banc, Zion Williamson en profite pour enfin trouver la brèche. Discret en troisième quart-temps, il marque 8 des 15 premiers points des Pelicans pour réduire le retard des siens de moitié (107-100). Le retour du Grec stabilise les Bucks mais Zion Williamson lui arrache le ballon des mains sur un rebond pour le plus grand plaisir du Smoothie King Center.

Alvin Gentry sort alors son rookie pour le reposer et les Bucks passent un 7-0 à leurs adversaires. Abandonnés par leur réussite extérieure, 4 sur 23 à 3-points en deuxième mi-temps, les Pelicans doivent s’avouer vaincus. Ils enregistrent une deuxième défaite de suite et essaieront de relever la tête face aux Bulls jeudi.