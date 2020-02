John Wall tient à Davis Bertans

Voilà qui a le mérite d’être clair. John Wall a profité de son entretien avec NBC pour glisser un message à ses dirigeants : gardez Davis Bertans, avec qui il n’a pas encore eu l’opportunité de jouer. Alors qu’il se remet toujours d’une rupture du tendon d’Achille, le meneur des Wizards n’a pas hésité une seconde lorsqu’on lui a demandé quel joueur l’avait le plus impressionné à Washington jusque-là.

« Davis Bertans, » a-t-il répondu. « Je savais qu’il pouvait être un shooteur efficace depuis son époque aux Spurs, mais je n’ai jamais pensé qu’il pourrait shooter aussi bien. Je trouve ça incroyable et j’espère avoir un jour l’opportunité d’avoir Brad et lui de chaque côté du parquet. »

Un trio Wall-Beal-Bertans alléchant

Alors qu’il tourne à 43% de réussite à 3-points en plus de 8 tentatives par match, Davis Bertans excelle également dans le catch-and-shoot, tournant à 65% dans cet exercice, ce qui n’a pas manqué de taper dans l’œil du meneur.

« J’essaie d’être le meilleur passeur de la ligue, » rappelle-t-il. « Je pense que j’aurais l’opportunité d’y arriver avec ces deux-là et toutes les autres composantes qu’on a. À présent, ça me donne cette opportunité quand je pénètre et que je joue en isolation. D’où l’équipe adverse va venir en aide ? Vous voulez vraiment laisser ouvert un de ces deux gars ? »

John Wall s’y voit déjà. Reste à savoir quand le chef d’orchestre de DC retrouvera les parquets.