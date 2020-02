Kristaps Porzingis fait couler les Pacers

En l’absence de Luka Doncic, c’est Kristaps Porzingis qui prend ses responsabilités d’entrée de jeu. Le Letton marque 11 points dans les sept premières minutes et permet à Dallas de prendre les devants (22-25).

Le duo T.J. McConnell – Domantas Sabonis (26 points, 12 rebonds, 9 passes) démarre alors le deuxième quart-temps en trombe pour inverser la tendance. Les deux joueurs compilent 10 points et 7 passes décisives pour passer un 17-7 à leur adversaire (39-32) et reprendre l’avantage dans la rencontre. L’adresse de Kristaps Porzingis et de Tim Hardaway Jr stoppe l’hémorragie mais, à la pause, Indiana garde tout de même l’avantage (55-53).

Kristaps Porzingis écœure la défense d’Indiana

Au retour des vestiaires, la réussite longue distance des Mavs fait la différence. Kristaps Porzingis ajoute 15 points dans le troisième quart-temps et voit également ses coéquipiers faire mouche de loin.

Les Pacers ne peuvent par contre pas en dire autant. Si Domantas Sabonis domine dans la raquette, le manque d’adresse à 3-points pénalise son équipe et Dallas prend le contrôle des opérations (82-74).

Domantas Sabonis et Malcolm Brogdon ont beau se démener, les Pacers ne parviennent pas à repasser devant. À chaque fois qu’ils reviennent à une possession, Kristaps Porzingis, Tim Hardaway Jr, Jalen Brunson ou Dorian Finney-Smith répondent de loin ou aux lancers francs.

Grâce à eux, Dallas enregistre une belle victoire pour conserver sa 6e place à l’Ouest.