« Rising Stars » : blessé ou pas, RJ Barrett a bien l’intention de s’y rendre

Le « All-Star week-end » approche et RJ Barrett est toujours sur la touche. Gêné par une cheville, le rookie des Knicks a manqué les huit derniers matches avec sa formation. La bonne nouvelle est qu’il espère pouvoir reprendre l’entraînement demain mardi, dans la perspective de jouer face à Orlando deux jours après.

Après la réception du Magic, les Knicks disputeront trois nouvelles rencontres avant la coupure annuelle liée aux rendez-vous des étoiles, à Chicago cette année. Là où RJ Barrett doit se rendre puisqu’il a été sélectionné au « Rising Stars Challenge », dans l’équipe des joueurs internationaux, parmi un régiment de quatre Canadiens.

Cette première sélection représente beaucoup pour lui. « C’est une des choses dont je rêvais, » assure-t-il. « Je suis très reconnaissant et très honoré d’avoir cette opportunité. Bien sûr que je vais m’y rendre, quoi qu’il en soit. » Sa réaction intervient quelques jours après avoir affiché son soutien pour son coéquipier, Mitchell Robinson, qui lui n’a pas été retenu pour la sélection américaine.

« Il y a tellement de joueurs qui se battent pour certaines places, » lâchait le natif de Toronto, « et c’est dur de ne pas le voir parce qu’il est tellement talentueux. Mais il va continuer de bosser et prouver aux autres qu’ils ont eu tort. »

Une blessure qui a coupé son élan

La sélection de RJ Barrett ne semble en tout cas pas volée. Il pointe actuellement à la 4e place des meilleurs marqueurs de sa cuvée, et à la 6e place au rebond. Surtout, il confirmait une certaine montée en puissance début 2020 : 19 points de moyenne dans les six matches qui ont précédé sa blessure. « J’avais le sentiment de commencer à comprendre un peu mieux les choses, comment les équipes adverses allaient me jouer. Ça a été un peu dur, mais je sais que j’ai encore de nombreuses années devant moi. »

« Mes pourcentages d’adresse étaient en train de monter, » continue-t-il à propos de sa bonne séquence de janvier. « Je vais continuer de bosser mon jeu pour être le meilleur possible et gagner des matches. »