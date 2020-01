R.J. Barrett encore absent une semaine

Même si sa blessure était légère, R.J. Barrett n’en a pas encore terminé avec son entorse de la cheville droite contractée contre les Suns le 16 janvier. Le rookie des Knicks devait être absent des parquets pendant une semaine.

Dix jours plus tard, on apprend qu’il sera encore à l’infirmerie une semaine supplémentaire. L’ailier va abandonner ses béquilles pour une botte de marche et sera de nouveau examiné le week-end prochain.

« Je n’ai jamais vraiment été blessé, donc c’est embêtant », avait réagi le Canadien. « Rien qu’en discutant, il apprend », assure de son côté Mike Miller. « Il a joué assez de matches et c’est une expérience profitable actuellement, pour apprendre. Il observe les choses d’une autre perspective et voit les petits détails. »