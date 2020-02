Les Pistons renversent Denver en prolongation !

Ces Pistons ont de la ressource ! Même privés de Blake Griffin, puis de Derrick Rose en cours de match et devant composer avec les problèmes de fautes d’Andre Drummond, les hommes de Dwane Casey ont su poser des problèmes à l’un des cadors de la conférence Ouest, privé également de Jamal Murray et Paul Millsap.

Auteurs d’un 7-0 d’entrée, les Nuggets semblent dérouler en toute facilité. Aux côtés de Will Barton et Monte Morris, Nikola Jokic se paie déjà Andre Drummond à trois reprises sans forcer (5-19). Le pivot serbe délivre ensuite sa 4e passe décisive à destination de Monte Morris en transition et le trio porte la marque à un désagréable 7-28 pour les locaux.

Sekou Doumbouya sonne la révolte

Absent du dernier match face à Toronto et dans le viseur de son coach, Sekou Doumbouya se démène et score à quatre reprises grâce à son agressivité, récompensée par deux paniers avec la faute (17-33). Bruce Brown participe également à réduire l’écart, Reggie Jackson enchaîne cinq points de suite mais les Nuggets continuent de scorer et terminent le premier acte à 44 points sur un panier au buzzer de Malik Beasley (30-44).

La physionomie du match change brutalement en deuxième quart. Drummond se fait plaisir au alley-oop tandis que Tony Snell et Bruce Brown font mouche de loin pour relancer le suspense (39-48). Derrick Rose y va de son panier à mi-distance avant de servir Doumbouya (17 points à la pause) à 3-points, lançant ainsi un 10-2 dans lequel le Français score à nouveau derrière l’arc et inscrit un lancer pour faire pointer Detroit à -1 (53-54).

Sviatoslav Mykhailiuk prend le relais en scorant un 3-points pour égaliser, deux lancers puis il réussit le drive qui fait passer les Pistons devant (64-63). Au buzzer, main gauche, Jackson valide le comeback des hommes de Dwane Casey, à +3 à la mi-temps (68-65).

Nikola Jokic tient la baraque

La dynamique de Detroit est à peine contrariée par l’absence de Derrick Rose, resté au vestiaire pour cause de blessure et Drummond, qui récolte sa quatrième faute dès les premiers instants du troisième quart-temps. Les Pistons comptent même jusqu’à 9 points d’avance sur un panier en contre-attaque de Reggie Jackson (78-69).

Jokic doit s’employer, à la finition avec une grande efficacité ou pour décaler Barton et Morris à 3-points, afin de remettre les Nuggets dans le droit chemin (84-84). Christian Wood réussit deux actions d’éclat, mais Jokic s’assure de maintenir les siens au contact à l’issue du troisième quart-temps (90-89).

Le trio Jackson-Brown-Drummond profite du passage sur le banc de Jokic pour investir la raquette et mettre Detroit dans les meilleures dispositions (100-95).

Reggie Jackson et Thon Maker à la rescousse

Beasley et Harris remettent les deux équipes à égalité mais Drummond est intenable près du cercle et aligne trois paniers qui remettent Detroit à +4 à l’entrée du money-time (109-105). Jokic doit à nouveau s’arracher par deux fois pour égaliser et même offrir le ballon de la gagne à Barton qui manque son floater et laisse Denver sous la menace à 13 secondes de la fin (111-111).

Jackson rate le sien sur une une action similaire, les deux équipes doivent donc passer par une prolongation. Drummond réussit deux actions clés, un dunk et un ballon ressorti pour le 3-points de Brown avant de sortir pour six fautes (116-112).

Son remplaçant, Thon Maker, place un précieux hook pour le seconder, et Jackson enchaîne par deux paniers décisifs pour assurer la victoire aux Pistons. Les 3-points de Jerami Grant et Jokic ne changent rien, c’est Thon Maker qui conclut la rencontre en beauté avec un alley-oop servi par Tony Snell (128-123).