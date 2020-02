Marcus Morris fait briller les Knicks à Indiana

Grosse performance des Knicks que de venir s’imposer à Indiana, sans Elfryd Payton (suspendu) ni Frank Ntilikina (blessé) deux jours après avoir bu la tasse face à Memphis.

Cette fois, New York prend le match par le bon bout et mène rapidement 14-4 grâce au bon boulot du trio Morris-Randle-Gibson. Malgré un joli alley-oop envoyé par Malcolm Brogdon, Victor Oladipo marque son entrée en jeu de sa maladresse en ratant cinq de ses six premières tentatives. Les Knicks en profitent pour creuser l’écart : après un 3-points de Bobby Portis, c’est Kevin Knox qui porte la marque à un improbable 16-33 pour les visiteurs.

Les Pacers sans rythme ni adresse

Indiana manque de rythme et peine aussi à cause de sa maladresse au tir extérieur (0/8 de loin à la pause), mais peut compter sur l’hyperactif TJ McConnell pour réveiller l’assemblée avec des services clairvoyants pour Doug McDermott et Domantas Sabonis.

Ce dernier plante alors trois paniers de suite pour relancer les siens (26-35) mais New York garde le contrôle jusqu’à la pause, le duo Dotson-Gibson répondant au coup de chaud de Malcolm Brogdon (39-50).

Les Pacers rattrapent leur retard au retour des vestiaires. Myles Turner délivre enfin les siens à 3-points et Indiana joue plus libéré, trouvant de l’alternance avec Domantas Sabonis dans la peinture et du tir extérieur, comme celui de Jeremy Lamb qui ramène ainsi les siens à -3 (53-56).

Myles Turner remet ça à deux reprises de loin, imité peu après par Victor Oladipo et Justin Holiday, et il faut un véritable festival de Marcus Morris, auteur de 9 des 10 derniers points des Knicks en troisième quart-temps pour préserver l’avantage des hommes de New York à 12 minutes de la fin (71-72).

Le sang-froid de Marcus Morris

Le Bankerslife FieldHouse se tient prêt à exploser et n’est pas loin d’exulter lorsque Doug McDermott flambe à son tour derrière l’arc et que Domantas Sabonis finit par égaliser à 80-80. Mais les Knicks répondent alors par un 8-0 alimenté par Reggie Bullock et l’inévitable Marcus Morris. Après Malcolm Brogdon, le fils d’Arvydas préserve le suspense d’un dunk avec la faute de Marcus Morris en contre-attaque (85-88).

Mais ce dernier se reprend dans la foulée en inscrivant le panier de la gagne, un « catch-and-shoot » à mi-distance inscrit avec un grand sang-froid, tout comme les deux derniers lancers du match qui portent son total personnel à 28 points et permettent aux Knicks de l’emporter 92-85.