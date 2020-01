Le MVP de la nuit : Damian Lillard voit triple devant Russell Westbrook

Le Moda Center a mis quelques secondes à réagir. Le temps que les statisticiens créditent Damian Lillard de son 10e rebond dans la partie, sur une claquette manquée à moins d’une minute du terme. Damian Lillard a profité de la venue des Rockets pour signer une performance de choix et s’offrir son premier triple-double en carrière.

En plus de ses 10 rebonds, il a distribué 11 passes décisives, en perdant tout de même 8 ballons, et surtout claqué 36 points (11/21) dans la victoire des siens. « C’était une question de temps, » réagissait-il après la rencontre. « C’est arrivé plein de fois où je me suis retrouvé à deux rebonds ou une passe décisive du triple-double. Je ne rentre jamais en jeu pour courir après ça. Mon père m’a toujours dit en grandissant de jouer de la bonne façon. C’est mon approche avec le triple-double. »

Certains y verront un pied de nez à peine masqué en direction de son adversaire du soir, Russell Westbrook, avec qui il a récemment partagé une belle séance de « trashtalking ». Ce soir, Damian Lillard était si proche d’atteindre ce seuil symbolique qu’il est allé au bout. « Tout le monde me disait : ‘Il te manque un rebond, il t’en manque un !’ Alors j’ai mis cette main au rebond offensif et boum. »

Outre son triple-double, Damian Lillard a également marqué les esprits avec plusieurs shoots envoyés depuis le logo, avec une facilité déconcertante. Lorsqu’on lui demande s’il avait considéré l’idée de shooter depuis la ligne médiane dans ce match, il rétorquait : « Ouais mais Terry (Stotts) aurait sûrement perdu la tête si j’avais fait ça ! »

Blague à part, Damian Lillard réalise jusqu’ici sa meilleure saison en carrière au « scoring » et à la passe. Sur ce mois de janvier, le meneur grimpe même à 33 points et 8 passes de moyenne.