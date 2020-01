Damian Lillard réussit son premier triple-double en carrière pour faire tomber les Rockets

Les Rockets retrouvent leurs trois titulaires, James Harden, Russell Westbrook et Clint Capela, face à Portland. Et ça leur va bien ! Ils prennent le meilleur départ à 8-2 face à des Blazers beaucoup trop tendres, à l’image de Trevor Ariza qui se fait bâcher par son Russell Westbrook. Comme d’habitude, c’est Damian Lillard qui relance la machine pour Rip City. Avec CJ McCollum, il ramène Portland à un point, après un superbe layup plus la faute, en route vers 16 points en premier quart-temps.

Mais James Harden réplique, de près et de loin. Il se permet même un layup à trois pas. Portland laisse trop de pénétrations après le 4/5 à 3-points de Ben McLemore, mais s’en tire tout de même avec six points de débours seulement après le premier quart (36-30). Muet dans les 12 premières minutes, Melo trouve enfin la cible au poste bas et devient même le 17e meilleur scoreur de l’histoire de la Ligue (dépassant Kevin Garnett). Il y a du mieux pour Portland avec Anfernee Simons qui marque de loin après belle circulation de balle.

Houston reste cependant devant avec Russell Westbrook mais l’écart se réduit. Gary Trent Jr. rentre deux tirs de loin dès son entrée en jeu. Portland repasse même devant, avec un 19-3 furtif, et un 30-15 sur la première moitié du deuxième quart. Nassir Little apporte aussi de l’intensité défensive et dunke en ligne de fond. Les Blazers ont le vent dans le dos avec un challenge réussi, qui transforme deux lancers pour Russell Westbrook en faute offensive.

Avec 7 tirs ratés de suite à 3-points, les Rockets ont pris un sérieux coup de froid en attaque. Et de fait, ils tirent à 9/25 sur ce deuxième quart-temps catastrophique, tout en encaissant 41 points, dont cet ultime dunk d’Ariza (après celui d’Hassan Whiteside). Portland finit fort avec une défense plus serrée et sérieuse (71-60).

« Logo Lillard » aime jouer Russell Westbrook

Les Rockets ne semblent pas mieux lunés au retour des vestiaires : ils enchaînent trois tirs ratés, et quatre ballons perdus. Clint Capela perd lui sa chaussure, rien ne va plus ! Russell Westbrook passe cependant un petit dunk et les Texans se remettent en selle avec un 7-0 alors que CJ et Melo accumulent les boulettes. Heureusement, Ariza calme cette embellie, tout comme Whiteside qui place un 5e contre. Portland est à +13, plus gros écart (83-67).

À 18 points après un nouveau 3-points, Trevor Ariza remet Portland loin devant. Nassir Little transforme lui un airball de Damian Lillard en passe décisive. Tout sourit à Rip City avec son meneur qui frappe du logo sur la tête de Russell Westbrook. Les locaux stabilisent leur avance à +15 avant le dernier quart quand Houston déchire encore à 9/24 aux tirs en troisième quart-temps (97-82). À 14 points en 14 tirs, James Harden est encore en travers…

CJ McCollum s’occupe de poursuivre l’entreprise de démolition de Portland en quatrième quart-temps. Les Blazers sont à +20 après un 8-3 initial. En feu avec son record à 51 points pour sa dernière sortie, Eric Gordon n’y est pas à 2/10. À vrai dire, seul Russell Westbrook assure mais c’est trop peu. Damian Lillard remet le couvert du logo et il harangue la foule. Il finit avec son premier triple-double en carrière avec un ultime rebond dans la dernière minute : 36 points, 11 passes, 10 rebonds. Portland enchaîne un troisième succès sur ses quatre matchs à la maison (125-112).