Les stars NBA encouragent Zion Williamson à prendre du plaisir

Pas facile de gérer tant d’attentes et de pression quand on a seulement 19 ans, et même quand on a les épaules larges comme Zion Williamson. Pour ses grands débuts il y a deux jours, il a fallu une mi-temps pour que le nouveau chouchou des Pelicans donne sa pleine mesure, avec un passage tonitruant durant lequel il a scoré 17 points de suite. Les statisticiens de la NBA n’avaient jamais vu ça pour un premier match en carrière : un rookie qui dépasse les 20 points en moins de 20 minutes et qui réalise un 4/4 à 3-points.

Anthony Davis : « Je crois qu’il ressent la pression. Moi, c’est clair que je l’ai ressentie »

N°1 de la draft en 2012, Anthony Davis a lui aussi dû faire face à ce contexte particulier. L’intérieur des Lakers a été particulièrement attentif aux débuts de son potentiel successeur en Louisiane. Et voici le conseil qu’il lui a donné pour surmonter toute cette pression : « Va simplement sur le parquet, et joue en prenant du plaisir ».

« Je crois qu’il ressent la pression. Moi, c’est clair que je l’ai ressentie, » a ajouté l’intérieur des Lakers. « Tu es le premier choix de Draft, c’est comme si tu devais obligatoirement gagner le titre de Rookie de l’année. Je ne l’ai pas fait, Dame (Lillard) l’a fait, mais c’est le genre de pression que tu ressens, sur ce que tu dois faire. C’est différent pour lui maintenant parce qu’il n’a pas joué beaucoup de matchs. Mais c’est sûr qu’il voudra être performant ».

« AD » a également rappelé que toute la pression qui pouvait exister autour de lui n’était que positive. Car ce que souhaite plus que tout la ville de New Orleans, c’est sa réussite. « Bien sûr, la ville de New Orleans l’a attendu pendant longtemps, donc c’est bien qu’elle soit derrière lui. L’équipe l’est aussi, je suis sûr que les joueurs sont aussi derrière lui. Tout ça va être fun. Ça va être plaisant de le regarder et de le voir grandir ».

Les deux joueurs auraient pu échanger depuis la Draft 2019, mais les relations entre Anthony Davis et Zion Williamson sont actuellement au point mort. « Je crois qu’il me déteste un peu parce que je lui ai refusé un autographe au lycée, » a rappelé AD avec le sourire, prétextant qu’il ne l’avait pas vu. « Je n’ai pas vraiment de relation avec lui. Mais si jamais il veut me contacter, je serai plus qu’heureux de lui parler, juste de partager mon expérience avec lui et de parler de la ligue en général ».

Giannis Antetokounmpo : « Ne te précipite pas ! »

La première de Zion Williamson a provoqué une onde de choc sur toute la planète orange. En voyage pour Paris, Giannis Antetokounmpo n’a pas pu voir sa prestation en direct. « Mais quand je me suis levé, j’ai regardé les highlights et j’ai vu qu’il avait marqué 17 points dans le quatrième quart-temps, ce qui est incroyable. Je suis vraiment très content pour lui. Je suis heureux qu’il puisse revenir sur les parquets et faire ses débuts en NBA ».

Le « Greek Freak » y est également allé de son mot d’encouragement : « C’est un garçon très costaud et le seul conseil que je puisse lui donner c’est d’être patient, de travailler dur et de toujours rester en forme. J’ai vu quelques moments forts et qu’il avait parfois des problèmes avec son genou. Ne te précipite pas ! Ne force pas les choses. Tu vas être un monstre, toute la ligue le sait déjà. Vas-y pas après pas, jour après jour, garde une bonne hygiène de vie et quand tu reviens, aide ton équipe à gagner et dominer la ligue ».

Pour son deuxième match face à Denver ce soir, Zion Williamson s’est donné pour objectif de goûter à la victoire. À voir s’il parviendra aussi à aborder le match avec décontraction, comme l’ont suggéré ses aînés.