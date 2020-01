Transféré à Minnesota, Allen Crabbe a été pris par surprise

Alors que Jeff Teague s’attendait à faire ses valises et partir de Minnesota, Allen Crabbe, lui, a été étonné de quitter Atlanta. Il faut dire qu’aucune rumeur n’avait été évoquée avant l’annonce du transfert.

« J’ai été surpris », reconnaît le joueur. « Je n’avais aucune idée de ce qui pouvait arriver. J’ai été très surpris. Après, ce n’est pas la première fois que je suis transféré donc c’est le business. La seule chose à faire, c’est prendre son sac, rejoindre sa nouvelle équipe, se montrer et se mettre à bosser. »

Malade, il a manqué son premier match samedi soir contre Toronto, mais il était bien en tenue contre Denver (3 points). Visiblement, il est ravi d’atterrir à Minneapolis. « C’est le paradis sur terre pour moi : ils aiment shooter à 3-pts et j’adore ça aussi. Je ne peux rien demander de mieux. »

De plus, l’intégration sera facilitée puisqu’il va croiser des visages familiers là-bas. Notamment les assistants David Vanterpool et Pablo Prigioni, côtoyés à Portland et Brooklyn, ou encore ses anciens coéquipiers Jake Layman et Shabazz Napier. « J’ai fait un peu de systèmes avec Pablo samedi, pour apprivoiser les concepts offensifs. Ça reste du basket, on fait les mêmes systèmes ou presque, on a les mêmes consignes », explique-t-il.

Sauf que l’arrière est en perte de vitesse depuis quelques temps, la faute notamment à un genou qui grince. Comme les Wolves ne sont pas en meilleure forme, Ryan Saunders sera patient avec son nouveau joueur.

« On le laisse d’abord entrer dans le bain », annonce le coach. « On veut commencer par discuter, s’assurer qu’il est à l’aise. Il a des anciens coéquipiers ici, qui vont faciliter la transition. Mais souvent, quand un joueur bouge, il a la tête qui explose avec la nouvelle situation. Donc là, on veut qu’il soit à l’aise avec notre jeu et avec l’équipe. »