Chez les Wolves, Jeff Teague voulait transformer Andrew Wiggins en All-Star

En marge de son premier match avec les Hawks (15 points, 7 passes contre les Pistons), suite à son transfert, Jeff Teague est revenu sur son expérience à Minnesota. Un passage de 146 matches, assez contrasté et qui se découpe en deux moments.

Le premier, lors de la saison 2017-2018, fut le plus heureux et réussi pour le meneur. « Je suis venu pour jouer avec Tom Thibodeau, Derrick Rose, Taj Gibson et tous ces joueurs », raconte-t-il à The Athletic. « Voilà comment je voyais les choses, comment je voyais mon expérience là-bas. On avait un bon groupe, mais le changement est intervenu très rapidement et certains sont partis. L’équipe est partie dans une autre direction et ce projet allait disparaître. Le groupe a explosé et comme j’étais venu pour Thibodeau, je savais qu’ils ne voulaient plus de moi. Je le respecte. »

Si la première année s’est ponctuée par une qualification pour les playoffs, la première depuis les années Garnett, la saison suivante fut bien moins agréable entre la demande de transfert de Jimmy Butler et le renvoi de Tom Thibodeau. Pour assombrir le tableau encore davantage, Jeff Teague a connu des soucis à la cheville gauche, et cette opération a laissé des traces.

À l’aise avec ses coéquipiers à Minnesota, il n’a pas demandé son transfert bien qu’il n’entrait plus dans les plans de la franchise. En attendant d’être free agent en juillet 2020 ou d’être transféré, Jeff Teague s’était trouvé une nouvelle motivation : faire briller son coéquipier Andrew Wiggins. Comment ? En lui laissant les clés de la création.

« Je voulais qu’il soit notre meneur et shoote le plus possible pour aller au All-Star Game. On jouait bien en début de saison, donc je pensais qu’il pourrait devenir All-Star et enfin faire taire les critiques. Il affichait un niveau de jeu élevé puis les choses ont tourné… »

Aujourd’hui, l’ancien All-Star est satisfait d’être revenu à Atlanta et comme il sera libre à la fin de la saison, il aimerait prolonger en Géorgie pour y finir sa carrière.