Suns – Spurs : et Devin Booker manqua le tir de la gagne au buzzer…

La bataille pour la 8e place à l’Ouest s’annonce passionnante. Avec la défaite des Grizzlies plus tôt dans la soirée, Suns et Spurs ont une bonne occasion de rattraper du terrain tout en repoussant un adversaire direct dans cette course. Les Spurs l’ont bien compris en dominant les débats pendant la grosse majorité de cette partie.

À l’issue d’un premier quart-temps équilibré (26-28), les Texans commencent à prendre les choses en main dans le second, grâce à un homme complétement en feu : Bryn Forbes. Avec les bonnes fixations de DeMar DeRozan, l’arrière aligne cinq paniers primés dans les quatre minutes qui précèdent la pause, dont un tir au buzzer pour bien enfoncer les Suns (51-66).

La grosse adresse lointaine des Spurs

Et encore, si cette folle adresse ne concernait que Bryn Forbes, se disent sans doute les Suns. Le souci est que Dejounte Murray rentre lui aussi ses deux tentatives et que, surtout, Derrick White signe des rentrées remarquées. Au point de signer sa meilleure performance de la saison et d’alimenter, avec quatre tirs à 3-points, l’excellent ratio des Spurs dans le domaine (17/31).

Avec les « turnaround jumpers » LaMarcus Aldridge au poste devant Deandre Ayton, le match touche-à-tout de DeMar DeRozan et une circulation de balle de qualité dans la troisième quart-temps, les Spurs passent tous les voyants au vert (77-94). C’est sans compter sur la fierté locale. Pris à deux en début de rencontre, Devin Booker respire mieux dans le troisième quart-temps, dans lequel il score 22 unités pour maintenir son équipe à flot.

Les Suns passent un 20-3 pour revenir

Mais pour revenir, en plus de son attaquant, Phoenix a besoin de défendre. C’est davantage le cas dans l’ultime période où les Suns vont s’offrir un gros « run ». Ricky Rubio appuie sur l’accélérateur en transition tandis que Deandre Ayton, auteur d’un nouveau gros double-double, trouve Kelly Oubre qui coupe au cercle. En face, DeRozan et Aldridge bafouillent leur basket. Ainsi le 9-0 se transforme en 15-0 et même 20-3.

Mais Bryn Forbes, qui n’avait pris inscrit un 3 points depuis son buzzer, en remet un au meilleur moment puis Derrick White l’imite à la fin d’une possession mal embarquée. Avec le jeu des lancers-francs, et une perte de balle des Spurs, Ricky Rubio a pourtant l’occasion de remettre les deux équipes à égalité à quelques secondes du terme. Sans succès, à l’instar du dernier tir au buzzer de Booker, une prière envoyée à 9 mètres alors que les Suns disposaient d’un peu plus de 5 secondes à jouer.

Les Spurs (19v – 23d) ont eu très chaud mais s’imposent avant un déplacement, mercredi, chez les Pelicans à l’occasion des débuts de Zion Williamson. Les Suns (18v – 25d) reçoivent les Pacers le même soir.