Travis Scott, égérie de l’association entre Dior et Jordan Brand

Dior s’offre un peu de « street cred. » Dimanche, le couturier français a dévoilé une vaste collection capsule en partenariat avec Jordan Brand. Et c’est Travis Scott qui a servi de modèle pour les photos.

Du blazer au short en passant par le bob, le bomber, le hoodie, les pulls en cachemire, et même la maroquinerie, tout y est. Les couleurs choisies sont douces, et on retrouve forcément le gris, couleur fétiche de Dior. Certaines pièces sont fabriquées à la main en Italie.

Deux chaussures, des Air Jordan 1 haute et basse, complètent la collection.

Les tarifs n’ont pas été annoncés, mais c’est dans les boutiques Dior et certains magasins éphémères qu’il faudra se rendre pour découvrir cette collection. Sortie annoncée au mois d’avril 2020.

