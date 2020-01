Karl-Anthony Towns voit son retour comme une thérapie

Après quinze matches et plus d’un mois d’absence, Karl-Anthony Towns a enfin rejoué. Jamais dans sa carrière l’intérieur n’avait été aussi longuement éloigné des parquets, la faute à une blessure au genou. Ensuite, il est tombé malade, ce qui a retardé son retour. Malgré la défaite à Indiana, le double All-Star était soulagé, voire apaisé.

« Le basket est une chose fragile », a-t-il commenté dans le Star Tribune après sa sortie à 27 points à 9/21 au shoot et 5 rebonds. « J’ai dû être patient, et j’ai connu une malheureuse rechute avec ma maladie. Je suis vraiment heureux de jouer au basket, car ce match est une véritable thérapie pour moi. »

Si logiquement, comme l’a souligné Ryan Saunders, il a « besoin de trouver son rythme », Towns a tout de même été bien dans son match, écourté à 28 minutes. « Je ne suis pas surpris, il est toujours comme ça. C’est un basketteur né », a de son côté livré Andrew Wiggins.

Ce retour à la compétition est aussi un moyen pour Towns de faire oublier les rumeurs qui circulent dans la presse sur son possible mécontentement à Minnesota. Les Wolves sont déjà un peu largués dans la course aux playoffs et s’ils semblent motivés à l’idée de faire venir D’Angelo Russell, les Warriors auraient eux des vues sur Towns, toujours pour l’associer à l’ancien des Lakers et des Nets.

« Je pense qu’on me connaît depuis assez longtemps, et je connais la vérité sur cette histoire », a évacué l’intérieur. « Ces histoires sont faites pour vendre du papier, faire du clic. Je suis un Timberwolf. Et j’ai de la chance d’avoir un coach comme Ryan, un président et ami comme Gersson Rosas. Je ne suis pas intéressé par toutes ces bêtises. Peu importe ce qu’on doit gérer, ce sera fait en interne et pas devant tout le monde, avec un tel cirque. On lave son linge sale en famille. »