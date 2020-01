Le MVP de la nuit : l’heure de Brandon Ingram est arrivée

Les Pelicans recevaient le Jazz, l’équipe la plus en forme du moment, et il fallait bien un grand Brandon Ingram pour faire tomber Rudy Gobert sa bande. De plus en plus confiant, l’ailier de La Nouvelle-Orléans n’a pas hésité à attaquer le pivot français, mais il a surtout fait parler sa technique à mi-distance.

Avec notamment ce tir qu’il pensait pour la gagne ! Le Jazz obtiendra finalement deux lancers litigieux, mais en prolongation, l’ancien Laker et ses coéquipiers parviendront à reprendre la main pour l’emporter (138-132).

« Revenir après ça (la faute sur Rudy Gobert à la fin du quatrième quart-temps), ça veut dire que mes coéquipiers étaient toujours concentrés, et qu’on le voulait davantage que l’autre équipe ce soir », commentait Brandon Ingram. « On a haussé le ton dans tous les domaines et on a réussi à s’en sortir ».

La ligne de stats de l’ailier est superbe : 49 points à 15/25, 8 rebonds et 6 passes décisives. C’est un nouveau record de points en carrière pour Brandon Ingram, effaçant son ancienne marque de 40 points, établie en novembre.

« Il se fait sa place », apprécie Lonzo Ball. « C’est l’heure de Brandon Ingram. Depuis que je le connais, il a toujours été confiant. Mais cette année, il est à un tout autre niveau. De toute évidence, c’est notre « go-to-guy » et on lui fait confiance. » Et tout le monde attend désormais de voir son duo avec Zion Williamson…

En attendant, il a pris une douche dans le vestiaire pour fêter cette folle soirée !