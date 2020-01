Débuts prévus le 22 janvier, face aux Spurs, pour Zion Williamson

C’est donc au 45e match de la saison que Zion Williamson devrait effectuer ses grands débuts en NBA. C’est ce que vient de confier le vice-président des Pelicans, David Griffin, en évoquant la rencontre face aux Spurs, le 22 janvier.

Victime d’une déchirure du ménisque du genou en octobre, le n°1 de la dernière Draft est revenu à l’entraînement de La Nouvelle-Orléans mais la franchise veut être certaine de ne prendre aucun risque avec son ailier fort. Elle entend donc le faire participer à deux derniers entraînements afin d’éviter toute rechute.

Et la difficulté, c’est que le calendrier est serré et qu’il n’est pas simple de placer des entraînements. Les deux prochains auront lieu les 17 et 19 janvier. Après ça, si tout va bien, Zion Williamson subira encore quelques tests, pendant que son équipe ira défier les Grizzlies, le 20 janvier, puis il les retrouvera pour la réception des Spurs.

Tout le monde trépigne en tout cas déjà d’impatience en Louisiane, alors que David Griffin a également confié qu’il n’avait jamais été question, pour la franchise ou pour le rookie, de faire une croix sur la saison…