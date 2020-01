All-Star Game : LeBron James et Giannis Antetokounmpo toujours en tête des votes

Comme chaque semaine, la NBA fait un point sur les votes des fans pour le All-Star Game, qui se déroulera à Chicago le 16 février prochain. Et les choses se sont stabilisés depuis la semaine dernière.

À l’Ouest, LeBron James est ainsi toujours en tête, devant Luka Doncic. Ils seraient accompagnés dans le cinq majeur d’Anthony Davis et Kawhi Leonard pour le froncourt, et de James Harden pour le backcourt. À l’Est, Giannis Antetokounmpo est très largement premier, et il serait de son côté accompagné de Pascal Siakam et Joel Embiid, niveau frontcourt, et toujours de Trae Young et Kyrie Irving niveau backcourt.

Kemba Walker n’arrive donc toujours pas à passer devant son homologue des Nets, qui a pourtant manqué 26 des 40 matchs de son équipe. Mais ce n’est pas le seul choix étonnant du public, avec un Alex Caruso 4e du backcourt à l’Ouest, devant Russell Westbrook et… Stephen Curry, qui n’a pourtant joué que trois matchs et demi cette saison.

Quant à Tacko Fall, qui n’a disputé que 21 minutes au total en NBA, il est toujours 6e du frontcourt à l’Est.

On rappelle que le public a jusqu’au 20 janvier pour voter, mais que ses voix ne comptent que pour 50% du scrutin. Les 50% restants sont partagés entre médias et joueurs (25% chacun) pour déterminer les dix titulaires.