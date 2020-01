All-Star Game : LeBron James reprend la tête des votes à l’Ouest

Les fans des Lakers se sont mobilisés et LeBron James a repris la tête des votes pour le All-Star Game à l’Ouest, doublant Luka Doncic, qui était en tête du scrutin après une semaine d’ouverture.

C’est le seul changement puisque les cinq majeurs sont les mêmes. À l’Ouest, Anthony Davis, Kawhi Leonard et James Harden accompagneraient ainsi LeBron James et Luka Doncic alors que Giannis Antetokounmpo, en tête des votes à l’Est, serait de son côté accompagné de Joel Embiid, Pascal Siakam, Trae Young et Kyrie Irving.

Même si Kemba Walker n’est qu’à 20 000 voix d’une place de titulaire, le choix du backcourt des fans à l’Est reste très étonnant. Les Hawks de Trae Young ont en effet le pire bilan de la ligue (8 victoires – 30 défaites) et Kyrie Irving n’a joué que 11 matchs, et n’a plus foulé les terrains depuis le 14 novembre dernier…

Quant à Tacko Fall, grosse surprise du premier retour, il est toujours accroché à sa 6e place du frontcourt de l’Est, devant Bam Adebayo, Gordon Hayward ou Domantas Sabonis.

On rappelle que le public a jusqu’au 20 janvier pour voter, mais que leurs voix ne comptent que pour 50% du scrutin. Les 50% restants sont partagés entre médias et joueurs (25% chacun) pour déterminer les dix titulaires.