All-Star Game : Luka Doncic mène les votes à l’Ouest !

Ce n’est évidemment qu’une première tendance mais Luka Doncic est numéro 1 des votes pour la conférence Ouest avec plus d’un million de votes, et ce, une semaine après l’ouverture du scrutin. Numéro 1 des arrières devant James Harden, le Slovène a 50 000 voix de plus que LeBron James, leader du « frontcourt » pour la conférence Ouest.

Si les votes s’arrêtaient là, le cinq serait le suivant : Harden, Doncic, LeBron, Leonard et Davis.

Tacko Fall, 6e à l’Est !

À l’Est, on trouve aussi un Européen à la première place avec le MVP en titre, Giannis Antetokounmpo, avec un peu moins de voix que Luka Doncic. Le Grec domine largement les votes, et Joel Embiid, numéro 2 du « frontcourt », est 400 000 voix derrière.

Surprise à l’arrière puisque Trae Young, « sophomore » comme Doncic, domine les votes devant Kyrie Irving, qui n’a pas vu les terrains depuis le 15 novembre. Autre surprise, la 6e place de Tack Fall dans le « froncourt ».

Si les votes en restaient là, le cinq de l’Est serait le suivant : Young, Irving, Siakam, Antetokounmpo et Embiid.

Le public a jusqu’au 20 janvier pour voter, et leurs voix comptent pour 50% du scrutin. Les 50% restants sont partagés entre les médias et les joueurs (25% chacun).