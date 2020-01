Les Raptors impressionnés par la progression de Shai Gilgeous-Alexander

De semaine en semaine, on comprend mieux pourquoi les Clippers ont jusqu’au bout tenté de ne pas inclure Shai Gilgeous-Alexander dans l’échange avec Paul George. L’arrière canadien est une pépite et OKC se frotte les mains d’avoir trouvé le successeur de Russell Westbrook pour les années à venir. Mais il n’y a pas que le Thunder puisque Nick Nurse est plus que satisfait de voir SGA crever l’écran. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il est le coach du Canada, et qu’il l’aura sous ses ordres pour le tournoi pré-olympique. Depuis le retrait de Steve Nash, la sélection canadienne se cherche un leader et elle l’a peut-être trouvé avec l’ancien Clipper.

« Il est vraiment rapide. Il y a ses changements de rythme, cette anticipation, cette envergure… C’est comme un wide receiver sur un terrain » détaille le coach des Raptors, qui l’affronte ce soir. « Je pense qu’on n’a pas besoin de plus de hype pour la sélection nationale. Les gens en sont déjà dingues, mais il est vraiment bon. »

« Avec plus de responsabilités, on voit quel type de joueur il est »

Premier Canadien à réaliser un triple-double depuis Steve Nash, Shai Gilgeous-Alexander a marqué les esprits avec sa performance quasi unique alors qu’il joue arrière, mais Marc Gasol rappelle que le coéquipier de Chris Paul avait déjà prouvé beaucoup de choses la saison passée.

« On le voyait. On le voyait sur son attitude, son sang froid, sa présence défensive » énumère le pivot de Toronto, qui reprend ce soir. « Aujourd’hui, on le voit un peu sur son tir. On voit sa progression. L’an passé, on l’avait vu par éclairs, et on voyait le potentiel. Aujourd’hui, ils l’utilisent beaucoup plus, et avec plus de responsabilités, on voit quel type de joueur il est. Est-ce que c’est un bosseur ? Est-ce qu’il continue à s’améliorer ? Est-ce qu’il se contente de ce qu’il a ? On voit qu’il répond à toutes ces questions vu les responsabilités qu’il a désormais. »

Quant à Pascal Siakam, il retient les 20 rebonds. Un chiffre presque magique.

« C’est difficile… Je me souviens que lors de mon premier match de la saison, j’avais pris quelque chose comme 18 rebonds. J’avais fait une sorte de pari avec Norman Powell que je pouvais en prendre au moins 15. Je ne sais même pas si depuis, j’en ai été proche… J’ai arrêté ce pari car je finissais par n’en prendre que deux par match, et c’était mauvais. Donc, je sais que c’est difficile de prendre autant de rebonds, et c’est impressionnant d’être capable d’en prendre 20. »