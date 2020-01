Le MVP de la nuit : un triple-double historique pour Shai Gilgeous-Alexander

Sans faire de bruit, Shai Gilgeous-Alexander a réalisé un massacre cette nuit sur le parquet de Minnesota. « SGA » a été un loup dans la bergerie, faisant ce qu’il a voulu avec ses victimes du soir. Il a ainsi multiplié les bons coups, à la passe, à la finition, mais aussi au rebond, le meneur ayant accumulé 20 prises en 36 minutes !

« Le coach m’a défié de remplir davantage cette colonne de la feuille de stats avant le match, et de faire plus de choses, » a glissé le joueur qui a gobé son 20e rebond en s’arrachant dans les dernières secondes en attaque. « Parce qu’il estimait, comme moi, que j’étais capable de faire d’en faire plus que d’habitude. Je voulais relever ce challenge », a-t-il confié à l’issue du match.

L’homme à tout faire

Auteur d’un match plein conclu à 20 points (à 8/12 au tir), 20 rebonds et 10 passes (record égalé alors qu’il n’en avait réussi aucune lors du match précédent), Shai Gilgeous-Alexander est ainsi devenu, à 21 ans et 185 jours, le plus jeune joueur de l’histoire à réaliser un tel triple-double avec 20 rebonds. Il efface carrément le Shaq des tablettes !

Avant lui, seuls trois joueurs avaient réussi pareil exploit dans leur année sophomore : Shaquille O’Neal donc, mais aussi Charles Barkley et Oscar Robertson, rien que ça ! Sur les 30 dernières années, un seul arrière a réussi un triple-double à 20 points et 20 rebonds, déjà sous le maillot d’Oklahoma City : Russell Westbrook.

« Il est dur, il est vraiment dur, » a reconnu Andrew Wiggins, dans un soir sans, après la rencontre. « C’est un grand arrière qui a de l’impact lorsqu’il est sur le terrain. Il peut créer pour les autres, et c’est un « panier ambulant ». Il sait comment scorer quand il en a besoin ».

Prochain objectif pour l’ancien Clipper : le fameux 20-20-20 de Russell Westbrook !