Le maillot de Dirk Nowitzki retiré à Dallas dès cette année ?

Une semaine avant le début de saison régulière, Mark Cuban avait raconté que Dirk Nowitzki et lui avaient évoqué la future statue à l’effigie de l’Allemand, alors néo-retraité. Des discussions préliminaires pour un projet qui allait prendre plusieurs mois, et qui accompagne notamment le changement de nom de la rue devant la salle.

En revanche, en ce qui concerne le fait de retirer son légendaire #41 au plafond de l’American Airlines Center, les informations sont difficiles à trouver. Alors, c’est pour quand ?

« Dirk et moi, on en parle », a confessé le propriétaire de la franchise. « On essaie de trouver une date. C’est difficile car il ne reste pas beaucoup de matches à domicile, seulement 19, donc c’est ça le plus dur. Ce sera soit dans quelques semaines, soit dans les premiers matches de la saison prochaine. »

On peut donc pleinement envisager cette cérémonie durant l’année 2020. Dirk Nowitzki rejoindra alors dans l’histoire des Mavericks les maillots de Brad Davis, Rolando Blackman et Derek Harper.