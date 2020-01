New York : trouver des billets NBA pendant les vacances scolaires

Avec notre partenaire Hellotickets, Basket USA fait le point sur le programme de la fin de saison à New York, avec d’abord la période de février puisqu’il y aura plusieurs semaines de congés en France, étalés de début février à début mars. C’est la meilleure période pour voir les deux formations puisqu’en avril, seuls les Nets devraient rester en lice.

On le rappelle, New York est la destination préférée des Français aux Etats-Unis, et plus particulièrement en février puis en avril au moment des congés scolaires. Pour les Knicks, ce sera d’ailleurs plutôt février puisque l’équipe n’a quasiment aucune chance d’aller en playoffs qui débutent mi-avril, et voici le programme entre le 8 février et le 9 mars pour les Nets, partenaires de Hellotickets, et les Knicks.

Il y a quelques superbes affiches selon votre zone de vacances, mais attention il y a la coupure du All-Star Game. Clairement, les vacanciers de la zone A sont avantagés avec de belles affiches comme Knicks – Rockets, Knicks – Jazz, Knicks – Thunder ou encore Nets – Grizzlies avec un duel entre Kyrie Irving et Ja Morant.

De quoi trouver la place idéale.

Knicks – Wizards et Nets – Raptors le 12 février (zone C)

Knicks – Pacers le 21 février (zones B et C)

Nets – Magic le 24 février (zones A, B et C)

Knicks – Bulls le 29 février (zones A et B)

Knicks – Rockets le 2 mars (zones A et B)

Knicks – Jazz et Nets – Grizzlies le 4 mars (Zone A)

Knicks – Thunder et Nets – Spurs le 6 mars (Zone A)

Knicks – Pistons et Nets – Bulls le 8 mars (Zone A).

Deux matches, le même jour ?

La bonne nouvelle, c’est que les vacanciers de la zone C auront la possibilité de faire un « double header » comme disent les Américains. Ce sera le 8 mars puisque les Nets défient les Bulls à 15h00 heure locale, tandis que les Knicks accueillent les Pistons de Sekou Doumbouya à 19h30. Vous aurez environ deux heures pour passer du Madison Square Garden au Barclays Center. C’est largement jouable.

Du côté des prix, c’est toujours la même chose. Plus on s’y prend tôt, mieux c’est. Pareil pour les vols et l’hébergement. Comme la billetterie est déjà ouverte, les plus rapides peuvent donc s’offrir la possibilité de s’acheter un billet NBA pour voir James Harden et Russell Westbrook au Madison Square Garden. Les prix des tickets débutent aux alentours de 70 euros.

Ce sujet est réalisé en partenariat avec les équipes de Heytickets.