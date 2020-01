A Chicago, on ne cherche pas d’excuses

Ils sont désormais habitués à jouer sans Otto Porter Jr. depuis le début de la saison ou presque, mais avec la récente blessure de Wendell Carter Jr., les Bulls vont évoluer sans deux bons défenseurs et ils n’avaient pas besoin de ça.



Gênées, entre autre, par des mauvais troisièmes quart-temps, les troupes de Jim Boylen ont corrigé ce souci face aux Pacers. Sauf que c’est en deuxième qu’ils ont craqué. Obligeant ainsi Zach LaVine à sortir le grand jeu (43 points), en vain… Pas question pour autant de mettre les absents sur la table.

« Ce n’est pas mon style de parler comme ça », assure Boylen dans le Chicago Sun Times, sur l’idée que les Bulls seraient malchanceux en ce moment. « On ne s’attarde pas là-dessus. Je l’ai déjà dit, quand un joueur est blessé, je pense à lui. Mais l’équipe, elle, doit avancer, bosser et combler ce vide le mieux possible. C’est tout. On essaie de construire un style de jeu pérenne, et quand des blessures surviennent, on ne vient pas se plaindre en disant qu’on ne peut pas jouer comme on le voudrait. On ne fait plus ça, et cela me réjouit. »

Pour appuyer ses propos, Jim Boylen prend l’exemple de Lauri Markkanen, touché à la cheville depuis quelques jours mais qui n’a pas manqué une seule rencontre. « Je suis fier de lui », assure-t-il. « Il fait de son mieux. Il se bat malgré ce pépin. Il est mature et il progresse de ce côté. Ça fait partie de ce qu’on essaie de construire ici, il fait son possible. S’il peut aider, même blessé, il essaie. Il ne cherche pas d’excuse, ne fait pas la grimace, ne demande pas à sortir. »