Wendell Carter Jr. absent plusieurs semaines

Daniel Gafford va devoir décoller car The Athletic annonce que l’IRM passée par Wendell Carter Jr. a révélé une bonne entorse au niveau du haut de la cheville, et l’intérieur des Bulls sera donc absent plusieurs semaines.

Jim Boylen perd donc son pivot titulaire, et même un deuxième membre de son cinq majeur puisque Otto Porter Jr. est toujours à l’infirmerie suite à ses problèmes au pied gauche.

Une mauvaise nouvelle de plus pour le coach, dont l’équipe reste sur cinq défaites de suite et se retrouve bloquée à la 11e place de l’Est, avec 13 victoires pour 25 défaites. Même si les 7e et 8e places ne sont pas hors de portée.