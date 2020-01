Troy Brown Jr., un rayon de soleil dans la grisaille de DC

Ayant choisi de rejoindre la NBA à 19 ans, après une année seulement chez les Ducks, Troy Brown Jr. a conséquemment connu une saison rookie sans vrai relief. 5 points et 3 rebonds de moyenne avec 10 titularisations dans une saison ratée des Wizards.

Alors que Washington est à nouveau lancée dans une campagne sans intérêt, avec John Wall qui est toujours en rééducation et Bradley Beal également à l’infirmerie, il a lui haussé le ton. Et surtout depuis la mi-décembre.

L’ailier sophomore tourne en effet à 15 points et 8 rebonds de moyenne, avec une série de 7 matchs de suite puis une autre de 6 à 10 points ou plus, dont un record en carrière à 26 points (plus 9 rebonds et 7 passes) pour battre les Knicks au Madison Square Garden.

Troy Brown Jr. a également fait fort pour faire tomber les Nuggets samedi dernier avec 25 points et 14 rebonds, un autre record en carrière. Et il sort tout simplement de deux « double-double » à 18 points et 11 rebonds, puis 18 et 10 rebonds alors que Washington a remporté trois de ses quatre derniers matchs.

Vous l’aurez compris, il est un des rares rayons de soleil dans la grisaille de D.C. Le natif de Las Vegas a trouvé son rythme dans sa deuxième saison. Le profil bas des Wizards est idéal pour l’ailier qui récupère beaucoup de minutes et peut jouer son jeu de prédilection : balle en main sur la relance.

Junior grandit vite !

En bout de banc l’an passé, il sait que les choses vont vite dans un sens comme dans l’autre dans la Grande Ligue, et il est donc reconnaissant de la confiance de son coaching staff. « C’est super pour moi de pouvoir apprendre et d’avoir la chance d’être dans cette situation où je peux prendre 18 tirs », explique-t-il sur NBC. « Beaucoup de gars qui sont en deuxième année comme moi n’obtiennent pas cette opportunité. »

À 10 points, 6 rebonds et 2 passes de moyenne cette saison, Troy Brown Jr. a passé un premier cap dans sa jeune carrière. Avec sa capacité nouvelle à prendre le contact et marquer face aux intérieurs adverses, il semble bien plus costaud. De même, à défaut du 3-points encore en chantier, il a stabilisé son tir dans la périphérie. « Je pense que l’an passé, après un match raté en attaque, je serais arrivé en doutant et je n’aurais pas eu la même mentalité de tourner la page rapidement. Je me sens grandir et mûrir. »

Sur les planches, Troy Brown Jr. est effectivement plus calme et réfléchi. Il n’est d’ailleurs pas sans rappeler son coéquipier Bradley Beal, ou encore un Brandon Roy avec qui il partage le même gabarit à 1m98 et 98kg, dans sa polyvalence et son instinct pour le cercle.

À 20 ans seulement, il a encore du temps devant lui pour confirmer sa montée en puissance récente, et encore progresser dans sa vision du jeu et sa lecture offensive à la passe. Mais il pourrait bien faire partie intégrante du projet de reconstruction des Wizards s’il continue sur cette lancée.

Son record en carrière au Garden