Anthony Davis et les Lakers réalisent une « block party » pour repousser les Pistons

Les Lakers ont toujours autant de difficultés à rester constants durant 48 minutes. Mais, au moins, ils continuent de gagner ! Cette victoire face aux Pistons, la cinquième de suite, s’inscrit parfaitement dans la lignée de leurs précédentes sorties. Du « show time » pour démarrer, des envolées au score puis de longs moments de creux qui correspondent souvent aux passages de LeBron James sur le banc.

Les Pistons font l’expérience des grosses entames de match des Lakers en vivant une calvaire dans les six premières minutes de jeu (15-2). En même temps, si JaVale McGee rentre un tir primé en fin de possession, à deux mètres derrière la ligne et avec la planche… Et que James enchaîne dribble dans le dos puis cross en transition pour envoyer Anthony Davis en « alleyoop », c’est que la soirée peut s’annoncer longue.

Mais comme à chaque fois dans cette partie, Detroit va laisser passer l’orage et ralentir le tempo pour recoller tranquillement au score. Derrick Rose, encore rayonnant ce soir, ne va pas tarder à prendre l’emprise sur le jeu des Pistons. Avec brio car avec ses pénétrations tranchantes, il s’offre de nombreux points sur la ligne des lancers. Il trouve aussi à plusieurs reprises un Langston Galloway bien rentré dans son match.

James montre ses muscles devant Doumbouya

Detroit recolle avant d’être distancé à nouveau. La faute à un James que Sekou Doumbouya est chargé de ralentir. Sans succès tant le Laker montre ses muscles avec l’intention de punir physiquement le rookie, que ce soit dans ses pénétrations ou sur des luttes au rebond. En plus d’un « AD » qui fait des dégâts face à Christian Wood, James peut compter sur les rentrées spectaculaires d’Alex Caruso, l’homme au bandeau est particulièrement en jambe ce soir.

Les Lakers virent ainsi en tête à la pause (56-47) et reprennent sur le thème de leur soirée : « block party » ! Andre Drummond, qui a beaucoup souffert dessous, se fait rejeter par Davis (6 contres en première période !) puis, sur la même possession, Rose connait le même sort, infligé par McGee cette fois. Doumbouya en vient à manquer un lay-up main gauche, craignant d’être contré lui aussi, alors que son coéquipier Tony Snell s’écrase lui aussi… devant McGee !

Detroit recolle encore mais reste trop court

Ce festival de contres, avec déjà un record de saison au milieu du troisième quart-temps, n’empêche pas Rose de continuer à attaquer le cercle avec conviction. Les Pistons grattent ainsi énormément de lancers-francs. L’ancien MVP est parfaitement soutenu par le shooteur Sviatoslav Mykhailiuk très inspiré dans ses « catch-and-shoot ». Galloway et lui, auteurs de davantage de paniers primés que toute l’équipe adverse, permettent même à Detroit d’être devant après 36 minutes (75-79).

James remet alors un coup d’accélérateur en transition et s’appuie sur Dwight Howard vers qui il distribue de bons ballons dessous, tandis que Caruso s’envole au dunk à deux mains en contre-attaque. Doumbouya et les Pistons perdent trop de batailles au rebond mais profitent, une nouvelle fois, de la sortie de James pour recoller au score à quatre minutes du terme. Frustré par les coups de sifflet et après s’être fait débordé par James qui partait au dunk, le Français obtient sa sixième faute et en termine avec une soirée où il s’est montré actif.

Rose a beau envoyer un tir clutch dans le corner, Davis lui répond dans le corner opposé. Puis Mykhailiuk subit le même sort que les autres : il est bloqué par Howard. Les Lakers (29v – 7d) finissent par l’emporter avant la réception des Knicks mardi. Les Pistons (13v – 24d) terminent leur « road trip » à Cleveland le même soir.