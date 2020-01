Rick Carlisle se plaint du traitement physique réservé à Luka Doncic

Rick Carlisle est constant. Après la défaite de ses joueurs contre Charlotte, le coach des Mavericks s’est ainsi plaint du traitement de faveur désormais réservé à Luka Doncic par les défenses adverses. Pour le technicien, elles seraient trop physiques et passeraient trop souvent les limites de la légalité.

« Elle le défoncent », avance carrément Rick Carlisle. « Il le gère bien, mais les équipes prennent des libertés le concernant, à chaque match. Je l’ai observé avec Dirk Nowitzki pendant vingt ans, dont les onze que j’ai passés avec lui. C’était tout le temps. Elle sont trop physiques, essaient de le frapper, de le pousser etc. Ce n’est pas bien. »

Et si le champion 2011 est constant, c’est parce qu’il a tenu exactement le même discours, au mot près, suite à une défaite contre Sacramento le mois dernier. Il parlait déjà de « libertés » prises par les défenses et prenait également l’exemple de Dirk Nowitzki. Entre temps, il y a eu l’alerte face aux Lakers où le Slovène a lourdement chuté.

« Je n’aime pas ça et j’en parle continuellement aux personnes en charge de tout ça », poursuit le coach, qui ne confirme toutefois pas des discussions avec la ligue. « C’est un grand joueur, donc on le cible, mais cela ne veut pas dire que tout est acceptable. Il faut que les arbitres en soient conscients. Ce qu’il se passe, c’est que les équipes montrent un certain niveau d’agressivité et à ce niveau, toutes les fautes ne sont pas sifflées. Donc il se retrouve avec des griffures à tous les matches. »

Forcément, le sans doute futur All-Star ne contredit pas son coach. « Je ne vais pas mentir : c’est la vérité. Mais ça reste du basket. C’est un sport physique. Si les arbitres le voient, ils vont siffler. Sinon, ils ne sifflent pas. Mais je dois continuer et faire avec. »