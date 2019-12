Luka Doncic s’est fait très peur

Sur le moment, Anthony Davis et Kyle Kuzma ont naturellement mis leurs mains derrière la tête, en grimaçant.

Ils n’ont pas été les seuls à craindre le pire en voyant Luka Doncic retomber brutalement sur le parquet du Staples Center. C’était à la fin de la première période, au moment où le Slovène tentait de pénétrer, avant une collision en l’air au milieu de trois Lakers.

Après plusieurs secondes au sol, il a pu se relever. Sonné. Sa lourde chute lui a valu un retour prématuré au vestiaire, après avoir converti ses deux lancers, pour suivre le protocole lié aux commotions cérébrales. « C’était flippant, qualifie le Maverick. Je suis tombé sur le dos, je me suis cogné la tête et l’épaule. Mais ça allait. »

La preuve, il a pu revenir en jeu en seconde période. Une chute sans conséquence alors ? Son coach Rick Carlisle n’était pas en mesure d’en dire davantage sur lui, alors qu’il s’est dit « très optimiste » quant à l’état de santé de Tim Hardaway Jr. (cuisse), sorti lui aussi prématurément, avant Luka Doncic, sans revenir.

Le salut en… slovène de Kobe Bryant

On ne sait pas à quel point cette chute a perturbé Luka Doncic et son équipe. Mais l’intéressé a dû se contenter d’une sortie à 19 points (5/14) et 7 passes pour 6 pertes de balles. « C’était l’un de nos pires matches, » juge ainsi le sophomore. « On n’a pas joué notre jeu et on a vraiment passé une sale soirée. Je ne peux pas en dire plus. »

Le Slovène a au moins pu retrouver le sourire le temps… d’une poignée de main échangée avec Kobe Bryant, qui l’a interpellé lors d’une remise en jeu au bord du terrain.

« Il parlait en slovène, il parlait ma langue. J’ai vu Kobe parler slovène, j’étais très surpris. »